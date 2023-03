Zuma presenta Lumisonic e Luminaire per far incontrare suono e luce

Zuma presenta due nuovi sistemi per l’illuminazione, uno dei quali offre anche un diffusore audio integrato. Sio tratta di Zuma Lumisonic e Zuma Luminaire.Arrivano in Italia grazie alla distribuzione in esclusiva da Audiogamma.

L’idea dietro i due prodotti è davvero semplice, ma di grande impatto. Zuma Lumisonic è uno speaker e luce insieme, mentre Zuma Luminaire propone il solo corpo illuminante. Si tratta, in ambo i casi, di due dispositivi compatti da incasso a soffitto.

Una volta alimentati e collegati alla rete Wi-Fi, è possibile riprodurre musica tramite Airplay o Bluetooth, potendo anche controllare l’illuminazione e il suono direttamente dal proprio smartphone attraverso l’applicazione Zuma, disponibile sia per iOS, che per Android. Inoltre, a breve, sarà possibile gestire Zuma Lumisonic e Zuma Luminaire con il comando vocale Alexa.

Quanto a Zuma Lumisonic, si tratta di un dispositivo dotato di due altoparlanti, un mid-woofer da 8 cm a lunga escursione con cono in alluminio e un tweeter con cupola in seta caricato a tromba. Da notare che i prodotti Zuma utilizzano un sistema di connettività multi-room wireless ad-hoc che si adatta automaticamente all’ambiente, coprendolo totalmente, con una sincronizzazione dello streaming audio di 100uS.

Inoltre, a livello visivo, Zuma offre oltre 100 livelli di luminosità, per un sistema LED che offre una gamma di colori naturali, da caldi a freddi, da 2800k a 4800k.

Per adattarsi a tutti gli ambienti, sia Zuma Lumisonic, che Zuma Luminaire, sono disponibili con flange circolari o quadrate, con due diversi design (Simplicity R e Supernova R) e con finitura a sbalzo o a filo.

Caratteristiche tecniche:

Lumisonic

Amplificatore audio : 75W, classe D

: 75W, classe D Altoparlanti : 1 mid/woofer da 8cm, 1 tweeter con cupola in seta caricato a tromba

: 1 mid/woofer da 8cm, 1 tweeter con cupola in seta caricato a tromba Risposta in frequenza : 40Hz-25kHz

: 40Hz-25kHz Multi-room : Alexa e AirPlay

: Alexa e AirPlay Luce : variabile, con 1000 sfumature

: variabile, con 1000 sfumature Lampadina : LED

: LED Fascio : 52° ad ampia diffusione

: 52° ad ampia diffusione Potenza : 6W

: 6W Lumen : 530

: 530 Alimentazione : 24vlt

: 24vlt Temperatura colore : da 2700k a 5000k

: da 2700k a 5000k Efficienza : 89lm/W

: 89lm/W Resa cromatica CRI : 90+

: 90+ Deviazione SDCM : <3

: <3 Connettività : Wi-Fi, Bluetooth wireless technology, Alexa, AirPlay, Spotify Connect

: Wi-Fi, Bluetooth wireless technology, Alexa, AirPlay, Spotify Connect Controllo : ZUMA mobile app, comandi vocali Alexa

: ZUMA mobile app, comandi vocali Alexa Tipo di flangia : Rotonda o quadrata in bianco o bianco/argento

: Rotonda o quadrata in bianco o bianco/argento Impermeabilità : IP65

: IP65 Dimensioni LXAXP max: 104,5X116,3

Luminaire

Lampadina : LED STW9C2PB

: LED STW9C2PB Fascio : 52° ad ampia diffusione

: 52° ad ampia diffusione Lumen : 530

: 530 Temperatura colore : da 2800k a 4800k

: da 2800k a 4800k Connettività : app ZUMA o Voce, Wi-Fi & Alexa

: app ZUMA o Voce, Wi-Fi & Alexa Controllo : ZUMA mobile app, comandi vocali Alexa

: ZUMA mobile app, comandi vocali Alexa Dimensioni LXAXP max: 104,5X65,9

