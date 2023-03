Arriva DJI Ronin 4D Flex per una ripresa cinematografica ancor più professionale

DJI presenta Ronin 4D Flex, una soluzione innovativa per utilizzare Ronin 4D, la soluzione di ripresa pensata per la cinematografica professionale. 4D Flex consente agli operatori di separare la fotocamera stabilizzata Zenmuse X9 dal corpo principale, riducendo il peso e le dimensioni.

Novità di oggi è anche l’obiettivo DL PZ 17-28mm T3.0, il primo obiettivo di qualità cinematografica con zoom di DJI. Infine, una chiave di licenza di attivazione per la codifica in Apple ProRes RAW su Ronin 4D è ora disponibile per l’acquisto.

Ronin 4D Flex è un sistema di movimento della fotocamera più flessibile grazie alla quale gli operatori video potranno separare la fotocamera stabilizzata X9 dal corpo principale, riducendo il peso di Ronin 4D a 1,8 kg. In questo modo 4D Flex rende la fotocamera stabilizzata X9 compatibile con un’incredibile varietà di rig.

Ronin 4D Flex si collega al corpo principale tramite un cavo coassiale da 2 metri, che supporta la trasmissione fino a 8K senza perdita di segnali. Questa connessione via cavo conferisce a 4D Flex una maggiore flessibilità, oltre a consentire di utilizzare la fotocamera stabilizzata Zenmuse X9 come un dispositivo remoto di livello cinematografico di dimensioni ridotte.

Il primo obiettivo cinematografico con zoom di DJI

Ancora, DI ha presentato l’obiettivo DL PZ 17-28mm T3.0, il primo della società cinematografico con zoom. Grazie al suo preciso controllo della messa a fuoco posteriore e alla calibrazione del sistema nativo, l’autofocus, la messa a fuoco manuale e la messa a fuoco manuale automatizzata (AMF) risultato tutti particolarmente precisi.

E’ realizzato in lega di alluminio e magnesio, pesa circa 520 grammi e fornisce un rapporto dimensioni/peso ottimale per la fotocamera stabilizzata X9.

Prezzi e disponibilità

Ronin 4D Flex sarà www.dji-store.it e include Ronin 4D Flex, un Blocco rapido dell’asse di rotazione orizzontale, 2 adattatori per Impugnature per Ronin 4D e 2 Cavi adattatori per Impugnature.

L’obiettivo DL PZ 17-28mm T3.0 sarà disponibile a partire www.dji-store.it.

La chiave di licenza di attivazione per Apple ProRes RAW per Ronin 4D sarà disponibile per l’acquisto oggi su www.dji-store.it al prezzo di 1009 €.

