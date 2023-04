I migliori accessori per MacBook Pro o MacBook Air

Il Mac da qualche tempo è finito un po’ in ombra in fatto di visibilità, sovrastato da iPhone; eppure resta un prodotto molto venduto e richiesto. I Mac portatili si distinguono essenzialmente in due categorie: MacBook Air e MacBook Pro, con differenti dimensioni di schermo. Ciascuno ha le sue peculiarità e il suo pubblico ma gli accessori di cui avete bisogno sono essenzialmente gli stessi.

In questo articolo vi presentiamo i dieci migliori accessori. Se siete, quindi, tra chi ha acquistato un nuovo MacBook Pro o tra chi ha degli amici, parenti, fidanzate e fidanzati che hanno una di queste macchine, potrete trovare qui lo spunto per regalarvi o regalare una macchina più flessibile, bella, elegante.

Cover Incase per MacBook

Se volete fare un regalo utile che permetterà al vostro Mac o a quello di una persona cara di durare più a lungo protetto da graffi e ammmaccature vi consigliamo di acquistare una cover rigida di Incase. Questo accessorio è diverso dalla classica fodera o da una busta perchè è costituito da due elementi che insieme costituiscono un guscio. Si tratta tra le cover più apprezzate del mercato (il nostro MacBook 16″ sta dentro ad una di esse). È realizzata con precisione, alcuni modelli (i migliori) hanno una struttura a punti che non aderisce appiccicandosi alal superficine del Mac, hanno ritagli di precisione per l’accesso a porte, led e pulsanti, piedini gommati per aumentare la stabilità, tinestre di ventilazione. Il materiale è di alta qualità: si tratta di policarbonato Bayer Makrolon 100%. Le trovate tutte qui. State solo attenti a scegliere quella adeguata per il vostro Mac

Inateck 360° Protezione 13 Pollici Custodia Compatibile con MacBook Air 13 Una alternativa anche questa “protettiva” è questa custodia Inateck per MacBook da 13″ (Air o Pro di qualsiasi epoca) e disponibile anche tanti altri modelli. Si tratta do con una custodia per accessori (alimentatore, cavi e adattatori) in grado preservare il portatile da pioggia, urti e polvere. Una striscia in corrispondenza dell’apertura impedisce alla cerniera di graffiare il computer portatile. Il cuscino imbottito di cotone sui lati protegge i quattro angoli del portatile. E’ disponibile anche in grigio o nero. Native Union Stow Organizer Un pratico Organizer che permetterà di mantenere in ordine dispositivi e cavi. Davvero capiente, ma al tempo stesso abbastanza compatto per essere trasportato. Non solo serve a mantenere in ordine tutte le periferiche, ma anche a metterle in sicurezza mentre le si trasporta, e comunque mantenendole al riparo da sporco e polvere quando sono riposte in casa. Nasce con in mente lil mondo iPhone ma può essere usato per qualunque dispositivo e in qualunque contesto in cui è necessario mettere ordine e trasportare cavi e prese. Sto caricando altre schede...

Un supporto Hirise o BookArc di Twelve South

La prima cosa che ci viene in mente parlando di accessori per MacBook Pro è un supporto capace di rendere più ergonomico l’utilizzo del portatile. Una volta collocato su una scrivania grazie al supporto potremo avere lo schermo all’altezza degli occhi o usare più facilmente una tastiera esterna e gli accessori come un mouse. Hirise di Twelve South fa proprio questo. È un ripiano collocato su uno stantuffo che ne regola l’altezza . È realizzato benissimo di vista progettuale, del design e dei materiali. Svolge il compito che si prefigge e lo fa in maniera ergonomicamente ineccepibile.

Eccellente anche il fattore arredo: messo su una scrivania l’accessorio di Twelve South non sfigura anche senza il MacBook sopra. Se avete bisogno di sistemare il Mac sul tavolo, liberando spazio, non c’è nulla di meglio del supporto BookArc di Twelve South. Anche questo è un supporto come HiRise, dunque, ma serve ad un compito differente. È realizzato in alluminio e tiene in verticale il computer. È utile per riporre il Mac quando non serve oppure basta inserire il MacBook nel supporto ad arco e collegalo a un monitor esterno, tastiera e mouse per creare una perfetta postazione desktop.

Cavo USB-C da 3 Metri – USB C 3.1 Gen 2

Il vostro Mac viene fornito con un cavo USB-C da due metri. Di cavo quasi certamente ve ne potrebbe servire un altro magari anche più lungo. Se questo è il bisogno, vio consigliamo questo di ULT-WIIQ per tre ragioni. La prima è che ha un connettore angolare che in alcuni casi può tornare utile, la seconda perchè arriva anche a tre metri in una versione, la terza, ancora più rlevante, perchè non solo fornisce fino a 100W per la ricarica ma arriva a 20Gbps nel trasferimento dati. Molti concorrenti infatti, pur di ottima qualità, sono sì in grado di dare al Mac 100W ma quando si tratta di trasferimento dati, non superano i 480Mps che è la velocità massima delle vecchie porte USB.

Il cavo di ULT-WIIQ supporta infatti USB 3.2 Gen2x2 per il trasferimento dati SuperSpeed+ 20Gbps (ovviamente usando dispositivi USB 3.2 come ad esempio dischi esterni) ed è compatibile con USB C 3.1 Gen 2, Thunderbolt 3/4 e USB4. Comodo anche per gestire display Ultra HD e risoluzioni ancora più eleveate (è in grado di trasmettere video e audio [email protected] o [email protected] dal laptop al televisore o al monitor HD).

Dock Belkin Thunderbolt USB-C

I Macbook Pro più recenti hanno 4 porte USB-C compatibili Thunderbolt 4, ma se volete davvero essere “Pro” ve ne serviranno molte di più e di diversi tipi. In questo caso vi consigliamo Il Belkin Thunderbolt 4 Dock.

Si tratta di un dispositivo che occupando una singola porta ve ne mette a disposizione ben 12 porte: due porte Thunderbolt 4 (una anteriore e una sul retro), due prese HDMI 2.0, una USB-C 3.1 Gen 2 con supporto alla ricarica rapida Power Delivery 3.0 e alla tecnologia Quick Charge 4.0, due porte USB-A 3.1 e altre due con tecnologia USB 2.0, un lettore 4.0 per schede SD, una porta Ethernet RJ45 e l’immancabile presa jack da 3,5 millimetri che funge sia da ingresso che da uscita audio.

Tra le altre cose il sistema consente il collegamento di un unico monitor esterno con risoluzione 8K fino a 30 Hz oppure un display 4K a 120 Hz, o ancora due schermi in 4K fino a 60 Hz oppure tre monitor in 4K a 30-60 Hz (ma solo con alcuni computer portatili selezionati).

UGREEN Hub USB C Thunderbolt 7-in-2

Se siete in viaggio il dock Belkin non è particolarmente adatto. Molto meglio l’ UGREEN Hub USB C Thunderbolt 7-in-2, un accessorio che integra un grande numero di porte USB, lettore di schede e offre una forma tipica di questo tipo di accessori. In pratica si attacca al MacBook Pro e lo si può lasciare così anche nello zaino (ma serve attenzione e mettere l’HUB in alto). Qui una delle porte è Thunderbolt, e gestisce anche l’output video sino a 6K: se avete un MacBook Pro sono sicuramente soldi ben spesi.

In alternativa vi consigliamo questo modello di Satechi che ha più o meno le stesse caratteristiche ma ha anche una porta HDMI e una Ethernet. Questo modello di Anker si collega invece con un cavo ad una porta USB-C, quindi è adatto anche se avete un precedente MacBook Air con la singola porta USB-C

Caricabatterie portatile Anker PowerCore+ 26800

Se volete prolungare l’autonomia del vostro Mac usando una batteria esterna sarà difficile trovare di meglio della Anker PowerCore+ 26800. Questa batteria, con 26.800 mAh di capacità, può ricaricare qualunque dispositivo Apple ad elevata potenza in quanto eroga fino a 45W da singola porta USB-C e 60W complessivamente considerando le due porte USB-A.

Il suo punto di forza è nella capacità; parliamo di 96,48 Wh che significano una ricarica completa per un MacBook Pro 16″ (batteria da 99,9 WH). Potrete ricaricare due volte un iPad Pro 12,9″ (la cui batteria serve 40,88W) o tre ricariche per iPad Pro 11″ e quasi tutti gli altri iPad oggi in commercio o addirittura quattro ricariche per iPad mini. Viene venduta con un caricabatterie USB-C che la ricarica completamente in tre ore.

In alternativa la trovate nella Anker 737 con i suoi 140W, le sue due porte USB-C è una soluzione con maggior potenza, perfetto complemento o anche sostituto del caricabatterie che trovate nella confezione di un Mac. Rispetta le specifiche dei caricabatterie PD 3.1 e fornisce lo stesso wattaggio del caricabatterie del MacBook Pro 16. Può arrivare a 86.4Wh quindi è in grado di ricaricare interamente qualsiasi MacBook tranne (per poco) il MacBook Pro 16 che, come accennato, ha una batteria interna da 100 Wh.

Caricabatterie Anker 737

Il caricabatterie incluso nella confezione dei Mac spesso chiede di essere affiancato da un caricabatterie alternativo da usare in altre situazioni oppure per ricaricare anche altri dispositivi. Sul mercato al momento nel rapporto tra potenza, dimensioni e flessibililità non c’è nulla di meglio dell’Anker 737. Si tratta di un caricabatterie da 120W, praticamente la stessa potenza del più potente dei caricabatterie di Apple, ma è più piccolo e in più offre due porte USB-C e 1 porta USB-A. Grazie ad esso potete ricaricare assieme un accessorio (come gli Airpods) un telefono e il notebook da un singolo dispositivo.

Un monitor 4K LG 32UN500

Se cercate un monitor per il vostro Mac non dovete andare lontano vi consigliamo il display LG 32UN500. Stiamo parlando di un prodotto davvero molto interessante con tutto quello che vi serve per ampliare l’angolo di visione di un MacBook Pro. La flessibilità di questo monitor si comprende dalle specifiche. Si tratta di un monitor da 32″ con risoluzione Ultra HD 4K 3840×2160; è compatibile HDR 10, ha un Color Gamut DCI-P3 90% da 1.07 miliardi di colori e Speaker Stereo Integrati con potenza di 10W. Chi gioca troverà un audio di alta qualità e il supporto a tecnologie AMD FreeSync, Dynamic Action Sync e Black Stabilizer. Ci sono due porte HDMI in ingresso e una porta Display Port 1.4. Se non avete l’uscita HDMI vi consigliamo di acquistare un cavo che supporti la conversione da USB-C a HDMI a 60 Hz come questo di Ugreen. Oppure un adattatore come questo di Belkin che permette anche l’alimentazione ed è perfetto anche per un iPad.

Un disco esterno: Kingston XS2000

Tra i dischi esterni più interessanti vi segnaliamo il Kingston XS2000. Si tratta di un supporto tra i più veloci in assoluto; oltre a questo è molto piccolo ed offre un ottimo rapporto tra funzioni e prezzo. Stiamo parlando di un SSD portatile che sfrutta l’USB 3.2 Gen 2×2 per garantire prestazioni tra le miglior in assoluto per un drive esterno compatto: fino a 2.000 MB/s. nternamente ha infatti una componente flash NAND che lo rende due volte più veloce di altri dischi paragonabili, come i Crucial X8 o i WD My Passport NvME.

Si connette alla porta USB-C del Mac consentendo ai creatori di contenuti di accedere ai loro dati da qualunque luogo su un PC o su un dispositivo mobile a velocità altissime. XS2000 è costruito con un solido guscio e conformità allo standard IP55, che lo rende resistente ad acqua e polvere, così da proteggerne il contenuto quando si è in giro per il mondo.

LaCie Rugged SSD Pro

Parlando di dischi chi ha un Mac non potrà che apprezzare il LaCie Rugged SSD Pro, un SSD che difficilmente ha rivali nel mondo Apple. Il disco supporta la velocissima tecnologia Thunderbolt 3 (40 Gbps invece di 20 Gbps USB-C 3.2 gen 2) sfruttando una unità SSD NVMe FireCuda di Seagate. Questo gli permette di raggiungere la stratosferica velocità di 2800 MB/s; tradotto in pratica è possibile per trasferire di 150 GB di video in meno di un minuto, eseguire il montaggio di più flussi video RAW in formato 6K e 8 K non compresso direttamente dall’unità e condividere rapidamente file mentre si è in viaggio o sul campo per riprese video o fotografiche.

Oltre a questo il disco appartiene alla iconica serie Rugged. Dischi di questo tipo non solo hanno un design iconico ma un elevato grado di protezione IP67, con resistenza all’acqua, tolleranza alle cadute di tre metri, resistenza allo schiacciamento da un’auto di due tonnellate e resistenza alla polvere. Può affrontare qualsiasi ambiente e occupa solamente lo spazio di un palmo di una mano. Si trova in vari tagli a partire da qui

Un mouse: MX Master 3S

Anche se i MacBook hanno una trackpad molto efficiente, in alcune situazioni avere un mouse aiuta moltissimo. Se vi interessa un mouse dovreste pensare ad MX Master 3S , l’ultima evoluzione di una pietra miliare. Stiamo parlando di un prodotto al top per ergonomia, fluidità, versatilità, silenziosità e precisione. Con il lancio dell’ultima versione MX Master 3S adotta un sensore ottico a risoluzione variabile, fino a 8.000 DPI in grado di funzionare sulla quasi totalità delle superfici, compreso il vetro, garantendo la rapidità necessaria per lavorare con monitor anche tra i più grandi del mercato.

MX Master 3S è costruito intorno ad una rotella MagSpeed Electromagnetic che consente di sfogliare fino a 1.000 righe in un secondo, e una seconda rotella laterale di scorrimento, per una navigazione orizzontale più rapida oltre a una forma ergonomica unica, realizzata per garantire il massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo.

Zaino Samsonite Pro-DLX 5

Se vi serve uno zaino, il Samsonite Pro-DLX 5 è, probabilmente, di una delle migliori scelte. E’ fatta in Nylon balistico resistente e comparto, imbottito per laptop/tablet. Propone una tasca con protezione da RFID e una tasca superiore con cerniera e un sistema Easy Pass per consentire la carica dei dispositivi elettronici senza estrarli dalla borsa, grazie alla presenza di una tasca dedicata alla Powerbank. Pensata per rendere più semplice la vita di chi viaggia spesso per lavoro, propone anche dettagli in pelle nei punti di contatto e minuteria lucida color canna di fucile.

Airpods Pro

Se parliamo di auricolari non c’è nulla di meglio per un Mac che gli Airpods. Apple è partita da un singolo modello e ora ne offre ben tre: AirPods 2, AirPods 3 e AirPods Pro di seconda generazione. I tre modelli, AirPods da una parte e, dall’altra, AirPods 3 ed AirPods Pro, non differiscono solo per il design, ma anche per le funzionalità.

Gli AirPods hanno funzioni più basilari mentre AirPods 3 e AirPods Pro di seconda generazione (che hanno preso il posto di quelli di prima generazione) sono praticamente gli stessi auricolari con due differenze: gli inserti auricolari e la soppressione del rumore. Si tratta di uno degli accessori più desiderati e venduti al mondo e anche più imitati. Macitynet non ha solo recensito tutte e tre le versioni ma ha anche creato una guida che vi spiega le differenze tra un modello e l’altro.

Il grande vantaggio è l’integrazione con iCloud. Una volta abbinati su un dispositivo saranno collegati automaticamente anche su tutti i dispositivi connessi allo stesso account. Su Mac hanno funzione di audio spaziale e passano la connessione da un dispositivo all’altro.

A questo indirizzo trovate tutte le notizie sugli auricolari Apple, che di certo non hanno bisogno di presentazione. AirPods, AirPods 3 ed AirPods Pro, sono tutte in vendita su Amazon con prezzi che sono solitamente inferiori a quelli praticati da Apple.

Il nostro consiglio è puntare sugli Airpods Pro. Una alternativa al mondo Airpods sono gli auricolari Beats Fit Pro o, se la riduzione del rumore è la vostra fissazione, sui Bose QuietComfort Earbuds II

Monitor studio PreSonus Eris E3.5

Se volete utilizzare delle casse monitor nella vostra postazione di lavoro o di editing audio-video con la potenza adeguata, un suono equilibrato (ed equalizzabile) e con a disposizione ingressi per dispositivi mobile, uscita cuffia come complemento al vostro Mac le apprezzatissime Eris E3.5 di Presonus possono fare al caso vostro con un rapporto qualità/prezzo praticamente imbattibile. Il woofer è da 3,5 pollici mentre il tweeter è da 1 pollice (25 mm). Sul retro troviamo ingressi TRS bilanciati RCA e ¼ di pollice mentre sul fronte c’è l’ingresso Aux In stereo da 1/8 di pollice. L’amplificatore per cuffie è integrato e sfrutta un jack stereo da 1/8 di pollice sul pannello frontale. I controlli ad alta e bassa frequenza consentono di ottimizzare la risposta del diffusore Insieme alla coppia si ottiene la licenza per il software Studio One Prime (registra, produce e mixa facilmente, tutto da un’unica applicazione intuitiva) e Studio Magic Plug-In Suite. Sto caricando altre schede...

Scrivanie Flexispot regolabile elettricamente

Se vi servisse una scrivania per il vostro Mac, per lavorare, studiare o semplicemente trascorrere qualche ora di svago su Amazon trovate quelle di Flexispot.

Non si tratta di scrivanie “normali” per tante ragioni. La principale è nel fatto che si tratta di scrivanie motorizzate. Forniscono regolazioni dell’altezza e posizioni preimpostabili per 4 differenti utenti; le altezze possono infatti essere memorizzate e attivate con la semplice pressione di un tasto. Le Flexispot EF1 è facile da regolare e robusta, sopportano forti pesi 100KG e hanno un sistema che garantisce sicurezza in caso di collisione con un oggetto che ostruisce il movimento imposto dal motore. Quando viene rilevato un ostacolo, la scrivania si ferma automaticamente per poi spostarsi leggermente in quella direzione desiderate.

Alcuni modelli hanno porte e prese integrate, cassetti per riporre oggetti e sono anche realizzate in legno massello.