Zaino BANGE con tasca PC fino 17″ in sconto del 67%

Nomadi digitali, ecco l’offerta che fa per voi: in queste ore potete infatti comprare lo zaino BANGE a circa 30 €, con uno sconto quindi del 67% su un ottimo prodotto per portare tutta la tecnologia in spalla con ordine, stile e tante comodità.

A parte il design moderno e minimalista che ben si accosta anche ad un outfit elegante, uno dei vantaggi rispetto a tanti altri zaini in commercio è dato dalla possibilità di portarlo sia in spalla come un comune zaino, sia a mo’ di valigia sfruttando la seconda maniglia laterale.

È dotato di cinghie laterali che permettono di comprimere o espandere il volume dello zaino: lo spessore aumenta di 12 centimetri e si passa così da uno zaino da 22 Litri ad uno da ben 37 Litri, paragonabile quindi ad una valigia da viaggio (26-45 Litri se si sceglie il modello ancora più capiente). Il paragone non è casuale perché grazie ad una cerniera è eventualmente possibile aprirlo perfettamente a metà proprio come una valigia, accedendo così a tutto il contenuto da una sola via di accesso.

Dentro c’è spazio davvero per tutto: in una configurazione-tipo può contenere un portatile da 17,3″ con tastiera e mouse esterni, un tablet da 9,7 pollici, una reflex, un visore, un ombrello tascabile, un cellulare, un orologio, una maglia, un caricatore, un paio di cuffie e c’è spazio ancora per altri piccoli oggetti.

Sul retro è presente una fascia che permette di fissarlo saldamente alla maniglia estensibile di una valigia, così da trasportare entrambi con una sola mano. E tutto il tessuto esterno è impermeabile, così da poter proteggere il contenuto anche sotto la pioggia e senza bisogno di coprirlo.

Lo schienale è traspirante e a lato c’è una presa USB per ricaricare al volo un cellulare senza dover aprire lo zaino (basta collegare l’altra estremità a una powerbank da tenere invece sempre carica nello zaino).

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 94,84 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 67% andando a spendere soltanto 30,40 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.