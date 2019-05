115 Plus, lo smartband con cardiofrequenzimetro al prezzo di un panino

Se volete rimettervi in forma, rinunciate a un panino e spendete l’equivalente per comprare 115 Plus, uno smartband con cardiofrequenzimetro che fa del prezzo il suo principale punto di forza.

Costa infatti meno di 7 euro e promette tutte le funzioni più ricercate in un dispositivo di questo genere. E’ innanzitutto in grado di monitorare la frequenza cardiaca e mostrare il valore sul suo schermo OLED da 0,96 pollici in poche decine di secondi. Qui poi viene normalmente mostrata l’ora e la data, oppure vengono visualizzati il numero di passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate durante gli allenamenti o una più semplice passeggiata.

115 Plus è anche in grado di ricordare all’utente di alzarsi quando sta seduto per troppo tempo e di bere periodicamente dell’acqua per mantenersi idratato attraverso delle dolci vibrazioni al polso. Può anche vibrare ad un orario pre-impostato funzionando così da sveglia mattutina per il solo utente, che potrà così svegliarsi senza disturbare il riposo degli altri inquilini.

E proprio perché la batteria incorporata da 180 mAh assicura più giorni di autonomia con una sola carica, può funzionare anche di notte per monitorare la qualità del sonno dell’utente, indicando le ore effettive di riposo, di sonno profondo e leggero. Funziona anche da controller remoto per la fotocamera dello smartphone abbinato via Bluetooth 4.0 ed è certificato IP67, quindi resiste a polvere, pioggia e brevi immersioni in acqua.

Come se non bastasse, 115 Plus vi permette di ritrovare lo smartphone smarrito nella stanza: se si trova infatti in un range di 10 metri (il raggio d’azione con cui è possibile collegare via Bluetooth lo smartband allo smartphone) sarà possibile utilizzare l’apposita funzione dal polso per far trillare il telefono e localizzarlo acusticamente anche se dovesse finire sotto il cuscino del divano.

Come dicevamo, il punto forte di 115Plus è il prezzo: con l’attuale offerta lampo lo potete comprare su Ebay al prezzo di soli 6,09 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.