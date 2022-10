iPad Pro M1 a prezzi fortemente scontati su Amazon, ribasso fino al 30%

Se gli iPad M2 non vi hanno convinto per novità e (sopratutto) per il prezzo ecco qui la soluzione: andate su Amazon dove potete comprare a prezzo fortemente scontato gli iPad M1.

I modelli di tablet lanciati lo scorso anno in maggio hanno davvero poco da invidiare alle versioni presentate martedì. In termini pratici solo il processore che, sulla carta, sarebbe del 20% più veloce del precedente. Le restanti differenze (il supporto ProRes, il WiFi 6E e la banda di memoria fino a 100GB/s) sono novità che interessano una nicchia molto specifica.

Molto più interessante è il risparmio molto consistente, addirittura fino a quasi il 30%, che si riesce a spuntare comprando il modello M1 invece del modello M2 su Amazon. Purtroppo al momento non sono tantissimi gli iPad di precedente generazione offerti in pronta spedizione da Amazon. Vediamo qui di seguito quelli che abbiamo individuato alcuni minuti fa, con tra parentesi lo sconto rispetto ai nuovi modelli.

Se vi interessano questi prezzi vi consigliamo di comprare subito. Ieri Amazon ha velocemente esaurito altri modelli sui quali praticava, come in questo caso, prezzi molto scontati