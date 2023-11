70mai Dash Cam Omni, video a 360 gradi in auto in sconto su Amazon a 160 euro

Nel vasto panorama delle dash cam, la 70mai Dash Cam Omni emerge per il concetto stesso di registrazione a 360° in auto, senza angoli morti. Dotata di una tecnologia di registrazione brevettata e una serie di funzionalità avanzate, questa dash cam promette di essere il testimone perfetto per ogni vostro viaggio. In sconto del 27% per il Black Friday 2023 si acquista su Amazon a 160 euro.

Il cuore della 70mai Dash Cam Omni è costituito da motori passo-passo a 2 fasi che consentono una rotazione a 340°, abbinata a un campo visivo verticale di 140°. Questa combinazione elimina le distorsioni dell’immagine, garantendo una visione completa e senza interruzioni dell’ambiente circostante.

La 70mai Dash Cam Omni offre un monitoraggio 24 ore su 24, anche quando l’auto è parcheggiata, grazie al kit di cablaggio 70mai UP03. L’Intelligenza Artificiale rileva attività sospette e traccia i movimenti, garantendo una copertura costante dell’auto.

Inoltre, la modalità di registrazione in time-lapse permette alla dash cam di utilizzare una modalità a basso consumo energetico, registrando 24/7 con un frame al secondo.

La 70mai Dash Cam Omni garantisce immagini nitide e dettagliate grazie alla sua ampia apertura da F1.5, ideale per condizioni di scarsa illuminazione. La tecnologia PureCelPlus-S HDR offre prestazioni eccezionali in condizioni di contrasto elevato. Da non dimenticare che registra immagini con risoluzione Full HD.

In caso di collisione…

In caso di collisione, l’esclusivo “Algoritmo di rilevamento delle collisioni” orienta automaticamente l’obiettivo verso la direzione del possibile incidente, registrando un filmato di massimo 30 secondi. La dash cam è dotata anche di una funzione di registrazione di emergenza su buffer, registrando 5 secondi prima e 10 secondi dopo un impatto, fornendo prove cruciali in caso di necessità.

La dash cam è completa con un GPS integrato che monitora e visualizza in tempo reale dati di viaggio come ora, velocità e coordinate. Questo è essenziale per l’assistenza stradale e le richieste di risarcimento assicurativo in caso di incidente. È importante notare che tutti i dati dei clienti vengono salvati solo localmente, garantendo la privacy e la sicurezza delle informazioni.

Al momento viene proposta in sconto a 160,59 euro, anziché 219,99.