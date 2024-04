Già in vendita le custodie per iPad Air 12,9″

Da tempo si vocifera dell’arrivo di un nuovo iPad Air in variante con display da 12,9″. La presentazione dell’iPad Air con questa diagonale è probabilmente imminente: il sito statunitense 9to5mac riferisce di una custodie già in vendita negli USA su Amazon per il nuovo iPad e che il produttore delle custodie le indica come adatte all’iPad 2024.

L’iPad Air attualmente in vendita, lo ricordiamo, ha un display Multi‑Touch retroilluminato LED da 10,9″ (diagonale) con tecnologia IPS e risoluzione di 2360×1640 pixel a 264 ppi (pixel per pollice).

A inizio aprile, riferimenti a nuovi iPad sono stati individuati negli archivi del Bureau of Indian Standards (BIS), il regolatore indiano.

Dallo scorso anno circolano voci di due nuove versioni di iPad Air in arrivo, nomi in codice J507 e J537; oltre al display più grande, i nuovi modelli dovrebbero vantare la presenza del chip M2 (la variante con chip M3 sarà probabilmente destinata a nuovi iPad Pro). L’analista Ross Young di DSCC ha riferito che gli iPad Air di nuova generazione useranno display Mini-LED. Secondo il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg Apple annuncerà la seconda metà di maggio nuovi iPad Air, iPad Pro e anche versioni riviste della Magic Keyboard e Apple Pencil 3.

Che i nuovi iPad, complici gli schermi OLED, potrebbero costare di più non è notizia di oggi. Ma le cifre, sparate da una fonte coreana, superano anche le più pessimistiche previsioni: si parla di un prezzo del 80% più alto rispetto al prezzo attuale USA per la versione da 11″ e del 60% più alto per il modello con schermo da 13″.

Per saperne di più vi invitiamo a leggere questo articolo.