Acqua calda istantanea con questo rubinetto in offerta a 35 euro

Facile da montare, particolarmente utile, ecco il rubinetto in grado di fornire acqua fredda e calda immediatamente. Presenta un digitale a LED, che mostra chiaramente la temperatura attuale dell’acqua. Al momento si trova in offerta ad appena 35 euro, direttamente a questo indirizzo.

Veloce ed efficiente, il rubinetto permette di riscaldare l’acqua in appena 2 secondi, per un utilizzo istantaneo, così da superare il classico tempo di preriscaldamento di cui necessitano tutti i rubinetti tradizionali. La temperatura dell’acqua può essere facilmente regolata da 30 a 60 gradi Celsius, sicuro da utilizzare, grazie all’innovativa tecnologia di separazione dell’acqua e dell’elettricità, che isola completamente la corrente e il flusso d’acqua per garantire un uso sicuro.

Il rubinetto è girevole a 360 gradi, così da risultare più flessibile e comodo da usare.

Naturalmente, offre un design impermeabile, con certificazione IPX4 e risulta adatto per uso domestico sia in cucina, che in bagno.

La possibilità di ottenere acqua calda istantanea si ottiene grazie al tubo riscaldante, rivestito in rame ad alta purezza. Il cavo interno da collegare propone una lunghezza di 1,2 metri, mentre il rubinetto è alto circa 26 cm. In totale, ha un peso di circa 886 grammi.

All’interno della confezione, oltre al rubinetto autoriscaldante, anche un adattatore per l’alimentazione e il manuale utente.

Solitamente ha un prezzo di circa 85 euro, ma al momento può essere acquistato a 35,33 euro, direttamente a questo indirizzo con spedizione gratuita. Il costo include anche eventuali tasse, ragion per cui non ci saranno sorprese di oneri doganali alla consegna.