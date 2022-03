Oscar 2022, dove vedere i film candidati in streaming

Nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo si svolgerà la cerimonia di premiazione degli Oscar: una cerimonia alla quale sarà anche possibile prepararsi, vedendo in anteprima in streaming i film candidati al riconoscimento più ambito del cinema. La cerimonia si svolgerà al Dolby Theatre presso lo Hollywood & Highland Center, in Italia la notte degli Oscar 2022 sarà trasmessa in diretta su Sky Cinema Oscar e Sky Uno e in chiaro su Tv8 a partire da mezzanotte.

La cerimonia degli Oscar 2022 del prossimo 27 marzo vedrà protagonisti i giganti dello streaming: sono tante, infatti, le candidature al Premio Oscar che sono state assegnate a produzioni di Netflix, Prime Video e Apple TV+.

In particolare, per Apple TV+ questo è l’anno del record di candidature: ha ottenuto, infatti sei candidature al Premio Oscar, tra cui anche la candidatura al premio più ambito, quello di Miglior Film. CODA è la pellicola che ha portato la tv in streaming di Apple, Apple TV+, a questo traguardo. Si tratta del primo film con un cast composto prevalentemente da non udenti ad ottenere una nomination come miglior film. Ecco di seguito alcuni dei film candidati alla statuetta di “Miglior Film” e dove è possibile vederli.

Belfast

Scritta e diretta da Kenneth Branagh, la pellicola è la storia divertente e dolce dell’infanzia di un bambino durante il tumulto della fine degli anni Sessanta, nella città natale di Branagh. Nel cast Caitríona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds e Jude Hill. La pellicola non è ancora disponibile per lo streaming tv.

Drive My Car

Disponibile su NOW il film giapponese, che racconta la storia di un attore e regista teatrale, Yūsuke Kafuku. Il regista mette in scena un festival di Hiroshima, dove conosce la giovane Misaki Watari.

King Richard

Il padre e allenatore Richard Williams ispira le sue due figlie, Venus e Serena, a diventare le migliori tenniste del mondo. Protagonista del film è Will Smith. Il film è disponibile per l’acquisto o il noleggio su diverse piattaforme, tra cui Apple TV.

Licorice Pizza

Solo nelle sale cinematografiche, per ora, si può vedere la storia di Alana Kane e Gary Valentine, che crescono e si innamorano nella San Fernando Valley del 1973, in California. Il film segue i loro primi passi esitanti sulla via dell’amore.

West Side Story

Firmato da Steven Spielberg, Wes Side Story è candidato a 7 Oscar. Si tratta dell’adattamento del musical che di statuette ne ha vinte dieci. Protagonista Ariana DeBose, che interpreta Anita, e candidata al premio come miglior attrice non protagonista. Disponibile su Disney plus dal 2 marzo.

Il potere del cane

È disponibile su Netflix il film Il potere del cane. La pellicola, che racconta la storia dei fratelli Burbank e dell’arrivo nel loro ranch di una vedova con figlio, è candidato a 12 Premi Oscar, tra cui miglior film, regia e sceneggiatura.

Dune

Su Now Tv è possibile vedere il film del romanzo di fantascienza cult, che racconta del pianeta Arrakis e della faida tra casate per il controllo di una preziosa risorsa. Si tratta di un blockbuster con un cast di star, tra cui Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Zendaya Coleman, Stellan Skarsgard, Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Sharon Duncan-Brewster, Josh Brolin, Stephen Henderson e Javier Bardem.

Don’t look up

Leonardo Di Caprio è protagonista, assieme a Jennifer Lawrence e Rod Morgan, del film che racconta la società dei media americani e della loro deriva. Il film firmato da Adam McKay è disponibile per lo streaming su Netflix.

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

È disponibile per la visione in streaming su Disney+ fin dal 16 marzo 2022 il film candidato agli Oscar 2022 “La Fiera delle illusioni – Nightmare Alley”, film drammatico diretto da Guillermo Del Toro. È la storia di un imbonitore di un Luna Park (Bradley Cooper), che oltre ad essere un giostraio, è anche un truffatore e lavora con una psichiatra, Cate Blanchett.

I segni del cuore CODA

Diretto da Sian Heder, con Emilia Jones e Troy Kotsur, Coda – I segni del cuore è un film drammatico, musicale, che racconta di una ragazza udente – Ruby – in una famiglia di non udenti. Si ritrova divisa tra l’amore per la musica e l’affidamento che i parenti fanno su di lei, come unico legame col mondo esterno. Su Apple TV+.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.