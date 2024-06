Action cam Full HD con aggancio magnetico a soli 20 €

Pubblicità

Volete riprendere le vostre vacanze senza rischiare di compromettere il vostro smartphone? Approfittando dell’offerta attualmente in corso su questa action camera vi bastano 20 € per filmare i vostri ricordi.

Si tratta di un modello che registra in Full HD, quanto basta quindi per ottenere video in una buona risoluzione senza intasare la memoria del vostro cellulare, del computer, dell’hard disk o della TV sul quale poi riverserete le registrazioni da gustare con calma in un altro momento.

Si aggancia magneticamente alle superfici metalliche perciò vi basta sfruttare il manubrio della bicicletta per riprendere una passeggiata, oppure una qualsiasi piastra metallica per fissarla ad esempio sulla maglia, sul cappello o dove più vi fa comodo.

È facilissima da usare perché ci sono soltanto due pulsanti, uno per accendere e spegnere la telecamera, l’altro per avviare e interrompere la registrazione. Siete agevolati sia dallo schermo LCD a colori da 0,96″ sia dalla lucina LED che si accende di blu per segnalarvi che è in corso la registrazione video.

Usa una lente fisheye con visione a 150°, abbastanza ampia quindi per riprendere la scena che avete di fronte, si ricarica via USB come un cellulare e le registrazioni vengono riversate su una microSD che dovrete acquistare separatamente.

Non teme la pioggia perché è impermeabile e, soprattutto, è piccolissima: misura all’incirca 6,5 x 3 x 2 centimetri, risultando così anche piuttosto discreta.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 55 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 61% andando a spendere intorno ai 20 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.