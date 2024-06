macOS Sequoia supporta regolazioni cuffie personalizzate

Pubblicità

Da iOS 14 in poi, gli utenti iPhone e iPad possono personalizzare i livelli audio di cuffie e auricolari, amplificando i suoni soffusi e regolando determinate frequenze in base alle proprie esigenze uditive utilizzando l’opzione Regolazioni cuffie.

Con macOS Sequoia, versione di macOS che nel momento in cui scriviamo è ancora nelle mani dei soli sviluppatori, Apple offre l’opzione “Regolazioni cuffie” anche in macOS, selezionando Impostazioni di Sistema, da qui “Accessibilità” e poi “Audio” (a destra nella finestra delle Impostazioni).

La funzione regolazioni cuffie funziona con: ArPods Pro (1a e 2a generazione), AirPods (2a e 3a generazione), AirPods Max, Apple EarPods (con connettore da 3,5 mm o connettore Lightning), Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro e Beats Fit Pro.

È possibile applicare impostazioni audio personalizzate, tenendo conto di chiamate FaceTime ed eventuali app di videochiamata di terze parti, ma anche quelle relative a file multimediali per applicare le impostazioni a contenuti musicali, film, podcast, audiolibri, Siri, ecc.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono al momento disponibili per i soli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

