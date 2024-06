macOS Sequoia dimezza lo spazio richiesto per installare le app

Pubblicità

Con macOS Sequoia, prossima versione del sistema operativo Apple per Mac che nel momento in cui scriviamo è una beta nelle mani degli sviluppatori, il download e l’installazione delle app da App Store non richiede più il doppio dello spazio occupato effettivamente dall’app nello storage locale.

Quando in autuno il sistema operativo sarà disponibile per tutti, lo spazio libero necessario per installare l’app sarà quello occupato effettivamente dall’app o dal gioco stesso. Lo riferisce Apple spiegando che questo dovrebbe permettere agli utenti di scaricare giochi che occupano grandi quantità di spazio di archiviazione.

Attualmente, spiega il sito Macrumors, su macOS Sonoma gli utenti devono disporre (prima dello scaricamento) del doppio dello spazio occupato da un’app, elemento che spesso rende difficile scaricare applicazioni e giochi che occupano decine o centinaia di megabyte, se nona addirittura di un GB e oltre, soprattutto sui Mac con unità di archiviazione non molto capienti.

A partire dalla beta 2 di macOS 15 Sequoia, basta lo spazio effettivamente occupato da un’app più un piccolo spazio di buffering. Basterà quindi tenere conto dello spazio libero richiesto più un piccolo spazio per l’eventuale archiviazione di salvataggi e altre opzioni.

Apple ha comunicato agli sviluppatori che questi ultimi potranno indicare con maggiore precisione lo spazio libero necessario per installare le app, evitando la confusione che si è verificata finora, con molti utenti che giustamente non capiscono perché devono liberare sul proprio dispositivo una quantità di spazio di archiviazione sensibilmente superiore a quello occupato dall’app stessa, in pratica il doppio. Questo anche se al termine dell’installazione lo spazio extra richiesto torna di nuovo disponibile per l’utente.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono al momento disponibili per i soli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

