Addio a Franco Zeffirelli, i film del maestro da rivedere su iTunes

Franco Zeffirelli è morto nella sua casa romana, all’età di 96 anni, il 15 giugno 2019. La sua fondazione lo ha salutato con un’immagine iconica e un semplice “Ciao maestro” pochi minuti dopo la sua morte e da quel momento il mondo del cinema e della cultura ha incominciato a piangere il regista. Tra i più amati registi italiani nel mondo, Zeffirelli per oltre sessant’anni è stato indiscusso maestro del cinema, dell’opera lirica, del teatro e non ha mai messo da parte – neanche a causa della malattia che lo aveva colpito – la dedizione per la sua arte: l’ultimo suo lavoro è la nuova Traviata, che inaugurerà il 21 giugno la stagione del Festival Lirico all’Arena di Verona.

La parabola artistica che l’ha visto sulla ribalta dei principali palcoscenici del mondo, come regista, scenografo, pittore, costumista, lo ha portato a diventare il regista italiano più acclamato nel panorama artistico e internazionale. Una fama che si è costruita grazie ai suoi film, alcuni dei quali si possono acquistare su iTunes: Romeo e Giulietta, la Bisbetica domata e il Campione.

Con Romeo e Giulietta, Franco Zeffirelli diresse nel 1968 due giovani sconosciuti che vestirono i panni dei due amanti di Shakespeare. Il film creò scalpore e contemporaneamente divenne uno dei più celebri di tutti i tempi, nominato a quattro Oscar e vincitore di numerosi premi internazionali.

Franco Zeffirelli per La Bisbetica domata scelse Richard Burton ed Elizabeth Taylor per l'interpretazione di Petruccio, gentiluomo indigente veronese, e Caterina, figlia bisbetica di una ricca coppia di battisti sua promessa sposa, ma non incline ad essere domata.

Il campione, diretto da Zeffirelli, è la storia di Billy Flynn, ex campione di boxe, e di suo figlio, alle prese con il ring, la difficoltà di guadagnare sufficientemente per sostenersi, e il ritorno di Annie, l'ex moglie che – risposata e ricca – desidera la custodia del bambino. Nel cast, Jon Voight e Faye Dunaway.

La Camera ardente per salutare il maestro Franco Zeffirelli sarà lunedì 17 giugno 2019 in Campidoglio.