Il registratore a doppia cassetta rivive in versione smart con Teac W-1200

Il nuovo Teac W-1200 è un registratore a doppia cassetta con due alloggiamenti unidirezionali per musicassette e mixaggio microfonico. Non avete viaggiato nel tempo e neppure state sognando: l’azienda infatti ci ha aggiunto anche una uscita digitale USB e altre funzioni “Smart” per la registrazione che ci confermano di essere nel 2019.

Ultimamente le cassette hanno infatti affascinato coloro che non le hanno mai usate: ad attirare la loro attenzione è stato soprattutto il suono caldo e distintamente analogico, per non parlare della facilità di registrazione e della capacità di creare ‘mix-tape’.

Obiettivo di Teac è stato perciò quello di creare un registratore a cassetta che combinasse un elevato livello di prestazioni con un’interfaccia che si adattasse all’era dell’audio digitale. Il W-1200 non solo offre un suono vicino all’originale, ma dispone anche di un’ampia gamma di servizi versatili che consentono il karaoke, la registrazione di note vocali nel corso di presentazioni e conferenze e persino la registrazione digitale di cassette analogiche tramite computer.

Tra le funzioni di Teac W-1200 che dimostrano la presenza delle tecnologie più recenti segnaliamo ad esempio il sistema di riduzione del rumore di fondo, utile per riprodurre le musicassette registrate originariamente con il Dolby B NR e di ascoltarle correttamente. Inoltre è possibile cambiare la velocità di riproduzione a quanto ritenuto appropriato, mentre i misuratori di livello in dotazione consentono la regolazione ottimale dei livelli di registrazione.

Teac W-1200, già in vendita (anche su Amazon) per 499 euro, è poi dotato di una funzione timer REC/PLAY per consentire l’uso con un timer audio di terze parti ed è in grado di fornire audio digitale di qualità CD (fino a 48kHz/16-bit PCM) ad un computer tramite un cavo USB con tanto di possibilità di archiviazione digitale della libreria di cassette, che potrà così essere ascoltata in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo tramite un lettore di rete, DAP, smartphone o anche in auto.