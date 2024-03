Adobe Fiefly AI genera immagini sbalorditive senza digitare nulla

Nell’ambito dell’evento Adobe Summit è stato annunciato Structure Reference, nuova funzionalità basata su Intelligenza Artificiale AI all’interno della web app di Adobe Firefly che permette agli utenti di generare nuove immagini applicando la stessa struttura di riferimento di un’immagine già esistente.

È ora possibile utilizzare un’immagine come modello di riferimento strutturale e generare più varianti di immagine con lo stesso layout attraverso prompt di testo. Grazie a Structure Reference è possibile, per esempio, ridisegnare un’intera stanza con un clic, caricando un’immagine o uno sketch predefinito con il tasto “genera” dando vita ai disegni che diventano fotorealistici con l’aggiunta di profondità, texture, illuminazione, colore e altri elementi.

Abbinando Structure Reference con Style Reference di Adobe, spiegano gli sviluppatori, gli utenti possono riprodurre sia la struttura che lo stile di un’immagine, colorando aree bianche e nere, disegni lineari e altro ancora.

Usare le immagini come linee-guida significa che gli utenti non devono nemmeno pensare e digitare un prompt di testo, affinando di volta in volta la richiesta per ottenere il risultato desiderato. La funzionalità in questione è utile quando l’utente non riesce a trovare le parole per descrivere correttamente l’immagine dalla quale partire.

Adobe offre già lo Structure Reference in Firefly nelle versioni aggiornate per il web e nell’app mobile. È possibile provare gratuitamente Adobe Firefly visitando il sito dedicato, caricando le immagini desiderate e facendo prove con input di testo per richiedere le modifiche.

Dalle release di marzo 2023, le funzioni basate su AI di Firefly sono integrate in varie applicazioni Adobe: Photoshop (Generative Fill e Generative Expand), Illustrator:(Generative Recolor e Text to Vector Graphic, funzione in beta), Adobe Express (Text to Image, Text Effects, Generative Fill, e Text to Template in beta), Substance 3D (Text to Texture in Substance 3D Sampler aend Generative Background in Substance 3D Stager).

Alla versione web di Firefly si accede ovviamente anche da iPad e iPhone e smartphone Android grazie all’interfaccia pensata anche per i dispositivi mobile. La pagina di accesso alla versione web di Firefly anche in Italiano è questa.

