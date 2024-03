Sconto Insta360 ONE X2, la miglior videocamera a 360 gradi costa 299€

Insta360 ONE X2, la più nota e probabilmente migliore, delle fotocamere sferiche va in sconto a 299€, un prezzo mai visto.

Quella che vi segnaliamo come un’occasione riguarda una telecamera tascabile e capace di riprendere a 360 gradi. In termini pratici questa videocamera produce un filmato di tutto quello che vi circonda, includendo in esso, ovviamente, anche voi stessi se lo desiderate.

Si tratta di una modalità molto popolare in diversi ambiti: creativi, amanti dell’avventura, atleti e se vogliamo anche gruppi di amici. Alla fine della ripresa sarà infatti possibile avere un filmato completo di tutto quello che è accaduto o si è visto, con la prospettiva di poter letteralmente “guardare in giro” osservando da tutte le posizioni quello che ci circondava mentre stavamo filmando.

Ma questo non è tutto.

I filmati prodotti dalla Insta360 ONE X2 sono facilmente editabili per creare riprese più tradizionali escludendo parti che non interessano. È anche possibile creare filmati con noi al centro come se qualcuno ci stesse riprendendo, mostrando così tutte le nostre azioni o montare il video facilmente con un’app specifica per creare una vera storia.

Da segnalare anche la modalità “selfie stick invisibile”. In pratica collocando la fotocamera su un’asta questa verrà automaticamente cancellata dando l’impressione chela ripresa sia stata fatta da qualcuno che ci stava seguendo.

Insta360 ONE X2 ha anche un sistema di stabilizzazione tra i più efficaci mai visti sul mercato e offre, attraverso il software. la possibilità di fare operazioni come bloccare il frame, creare l’effetto Bullet Time (stile Matrix) o sorvolo e stop motion.

Tra le funzioni

quattro modalità di ripresa – a 360°, Steady Cam, InstaPano e MultiView

– a 360°, Steady Cam, InstaPano e MultiView risoluzione 5.7 K

InstaPano , per catturare i panorami

, per catturare i panorami MultiView per la creazione di due t angolazioni contemporaneamente e campi visivi e livelli di zoom differenti

due t angolazioni contemporaneamente e campi visivi e livelli di zoom differenti certificazione IPX8

modalità AcquaVision per correggere la foschia causata dall’acqua

per correggere la foschia causata dall’acqua 4 microfoni integrati

controllo vocale della videocamera

Shot Lab , raccolta di modelli per editing a 360°

, raccolta di modelli per editing a 360° Autonomia fino a 80 minuti

Il dispositivo può essere usato anche come webcam per videochiamate su Zoom o altre popolari piattaforme di videoconferenza, o per avviare video in diretta a 360° su Facebook e Youtube, grazie alla funzione RTMP.

La Insta360 ONE X2 costerebbe 489€. Ma in occasione del lancio di nuovi modelli e della campagna sconti scende a 299€.