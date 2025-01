Adobe Firefly Bulk Create modifica 10.000 immagini con un click

Pubblicità

Adobe presenta nuovi strumenti basati su Intelligenza Artificiale generativa, utili per automatizzare produzioni ad alta intensità, come ad esempio l’editing in batch di grandi quantità di immagini o la traduzione automatica di filmati con presentazioni. La web app battezzata Firefly Bulk Create è presentata come in grado di ridimensionare 10.000 immagini o rimuovere gli sfondi da queste con un solo click, senza bisogno di aprire e modificare ogni singola immaginare.

Gli sviluppatori possono usare questi strumenti in combinazione con le varie API di Adobe FireFly. Bulk Create è per il momento in versione beta e offre due strumenti separati: “Remove Background” e “Resize”.

Il primo, come è facile, immaginare, permette di rimuovere sfondi da oggetti (utile per inserire la nuova immagine in una varietà di nuovi design e destinazioni, sfondi colorati o ambienti completamente nuovi) con immagini che è possibile caricare dal computer ma anche da Dropbox, ecc.

Oltre a rimuovere gli sfondi, l’utente può selezionare l’eventuale sfondo o colore sostitutivo da applicare in automatico (indicando il codice HEX). I file possono essere salvati come PNG o JPEG, ma in futuro dovrebbe arrivare anche il supporto per il salvataggio in formato PSD.

Invece lo strumento Resize offre una serie di preset con dimensioni varie, comprese quelle tipicamente usate con social come TikTok, Instagram e Facebook. Questo tool sfrutta l’AI generativa per ridimensionare gli sfondi delle immagini in modo che siano conformi ai banner in questione, semplificando il lavoro dei designer che non dovranno più fare questo lavoro “a mano”. Strumenti simili sono disponibili con servii quali Canva e Adobe Express ma Bulk Create permette di fare tutto con un solo click.

Come accennato, Adobe offre anche nuove API per gli sviluppatori che vogliono sfruttare i servizi Firefly, incluso un interessante strumento in arrivo per doppiaggio e sincronizzazione del labiale, in grado di trasformare e modificare i movimenti delle labbra nei filmati. Questo strumento supporta 14 lingue.

Un nuovo tool per InDesign è in grado di formattare automaticamente testi e immagini da destinare alla stampa o a media digitali, sfruttando template predefiniti. “Avatar digitali” creati a partire da descrizioni testuali e con funzionalità di registrazione vocale saranno disponibili in versione beta da questo mese, utili per presentare filmati e creare video con spiegazioni di prodotti.

