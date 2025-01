Da Satechi il mini astuccio USB-C per SSD veloce, pratico e leggero

Pubblicità

Satechi propone la custodia Mini NVMe SSD Enclosure di piccole dimensioni (45 x 30 x 13 mm), leggera (35 g) e comodissima da trasportare, all’interno della quale è possibile installare unità SSD NVMe tipo 2230.

Questo accessorio permette di creare in proprio velocissime e capienti “chiavette” USB-C che funzionano senza driver, trasformando in unità flash qualsiasi unità NVME tipo 2230, di cui si trovano facilmente in commercio in “tagli” da 256GB, 512GB, 1TB, 2TB e così via.

Il funzionamento è semplice: aperta la confezione si estrae l’astuccio (in alluminio, quindi ottimo per raffreddare l’unità interna), si fa scorrere il coperchio magnetico dalla custodia; si installa un SSD tipo 2230 inserendolo co un angolo di 45°, si tira indietro il perno in silicone e si sposta verso il basso l’SSD; si fissa l’SSD in posizione con il perno, si allineano le scanalature per far scorrere il coperchio nuovamente sul case.

A questo punto il nostro drive esterno è pronto per essere collegato a un dispositivo host che può essere un Mac, un PC, iPhone o iPad ma si può usare anche con dispositivi Android, console e altri ancora. È possibile utilizzare l’interruttore di blocco sul case per impedire la sovrascrittura o l’eliminazione dei file.

Si può installare anche un laccetto e sfruttare una prolunga per il collegamento a dispositivi host come computer, hub, dock o adattatori vari. È possibile sostituire l’unità (ovviamente NON a caldo, ma quando la custodia è scollegata dal dispositivo host) e disattivarla (espulsione) alla stregua di come si fa con le tradizionali chiavette e con i dischi esterni.

Collegata a computer recenti (con porte USB-C, USB4 o Thunderbolt veloci), la custodia con SSD come il WD_Black SN700M o Transcend permette di trasferire 21GB in circa 30 secondi e 85GB in circa 2 minuti.

Ovviamente è più lenta collegata a computer di vecchia generazione: con un PC con porta USB-A a 5Gbps è servito più del doppio del tempo per trasferire i 21GB, un tempo ad ogni modo di tutto rispetto e superiore a quanto possibile con un tradizionale disco rigido esterno.

L’astuccio in questione nel momento in cui scriviamo è venduto 69,99€ su Amazon. La garanzia è di due anni.

