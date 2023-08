Adobe rilascia Express con strumenti AI Firefly in tutto il mondo

Adobe ha rilasciato la sua web app Adobe Express con intelligenza artificiale Firefly derivante dalla versione beta, così che adesso gli strumenti di immagine alimentati dall’Intelligenza Artificiale AI sono disponibili online, con una versione mobile in arrivo.

Nel giugno 2023, Adobe ha aggiunto il suo strumento generativo di intelligenza artificiale Firefly ad Adobe Express in versione beta. È stato creato per essere un editor all-in-one per la progettazione di immagini, PDF e persino video.

Adesso, la società rilascia al pubblico l’app web, che fuoriesce dalla versione beta e può essere utilizzata gratuitamente nei browser web in tutto il mondo.

Adobe afferma che il suo servizio Express è già utilizzato da milioni di persone. L’AI generativa di Firefly ora fornisce suggerimenti agli utenti in oltre 100 lingue, con l’obiettivo di generare immagini di alta qualità in modo rapido e facile.

Queste nuove funzionalità basate sull’AI sono disponibili ora sul web desktop, con piani di portare la versione più recente di Express su mobile a breve

L’app web richiede un Adobe ID per l’accesso, come evidenzia anche AppleInsider, ma gli utenti non sono obbligati a iscriversi al servizio Creative Cloud di Adobe. Tuttavia, esiste una versione Premium di Express per i sottoscrittori di Creative Cloud, che offre maggiori possibilità di lavorare con “risorse creative direttamente da Photoshop e Illustrator, o aggiungere file collegati a Express che rimangono sempre sincronizzati tra le app”.

È disponibile anche una versione Enterprise di Adobe Express, che si integra con Adobe Experience Cloud. “Express ha permesso ai nostri creativi di concentrarsi su lavori ad alto impatto e alto valore, consentendo ad altre squadre di impiegare uno strumento di design potente ma facile da usare”, ha dichiarato Bridget Esposito, vicepresidente e direttore creativo di gruppo presso Prudential Financial, che aggiunge:

Possiamo evitare attività ripetitive e manuali e risparmiare tempo senza compromettere il nostro marchio o la nostra produzione creativa

Adobe Express era precedentemente conosciuto come Adobe Spark fino al 2021, quando è stato lanciato nuovamente come uno strumento di creazione di immagini drag-and-drop online.

