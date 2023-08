La batteria CATL offre 400 km di autonomia in 10 minuti di carica

CATL, il gigante cinese delle batterie e importante fornitore di Tesla, ha presentato il suo ultimo prodotto che mira a risolvere i limiti di ricarica e autonomia dei veicoli elettrici: la batteria, chiamata Shenxing, che potremmo tradurre con “movimento divino”, è in grado di rifornire fino a 400 chilometri di autonomia dopo soli 10 minuti di ricarica.

La dichiarazione è pesante, ma ufficiale, provenendo da Gao Han, direttore tecnologico della divisione auto elettriche di CATL, che ha presentato il prodotto nei giorni scorsi.

Questo significa che i veicoli alimentati da batterie Shenxing possono percorrere la distanza da New York a Boston (all’incirca Milano – Firenze, se vogliamo) dopo soli 10 minuti di ricarica rapida. Si prevede che la produzione di massa della batteria inizierà entro la fine del 2023, con la spedizioni previste nel 2024.

Shenxing è, per bocca del produttore, “la prima batteria LFP super veloce al mondo con ricarica 4C”. “LFP”, giusto per dovere di cronaca, sta per litio ferro fosfato, un tipo di batteria che Tesla ha ampiamente adottato nel 2021 per le sue auto a corto raggio al posto di quelle nichel-cobalto-alluminio.

La straordinaria crescita di CATL è stata sostenuta dal boom dei veicoli elettrici in Cina negli ultimi anni, ma l’industria dei veicoli elettrici adesso sembra rallentare a causa della riduzione degli incentivi governativi e della contrazione del consumo in seguito alla recessione economica post-COVID.

Nel frattempo, i produttori di batterie con sede a Fujian affrontano una concorrenza accesa da parte di BYD, il gigante cinese dei veicoli elettrici che produce da sé anche le batterie. Nel primo trimestre, BYD si è classificata al secondo posto, proprio dietro CATL, con una quota del 16,2% nel mercato globale delle batterie per veicoli elettrici.

