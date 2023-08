iPhone 15, parte la produzione di massa in India

La produzione di massa di iPhone 15 è stata appena avviata in India: secondo quanto riporta Bloomberg il più grande fornitore di Apple, Foxconn, avrebbe dato il via alla costruzione dei nuovi modelli nel suo stabilimento di Sriperumbudur, una suddivisione dell’India classificata come town panchayat, di 16.085 abitanti, situata nel distretto di Kanchipuram, nello stato federato del Tamil Nadu.

Si tratta di un evento eccezionale per la storia dell’azienda perché di fatto è la prima volta che la produzione di massa di un nuovo modello di iPhone viene avviata in India prima ancora che il telefono venga annunciato ufficialmente. L’anno scorso infatti gli iPhone della linea numero 14 sono stati costruiti in Indiasoltanto a partire dalla fine di settembre, quindi poche settimane dopo la presentazione.

Perché c’è sempre più India negli iPhone

Fino ad oggi tutti gli iPhone, anche prima dell’annuncio, sono invece stati costruiti (sempre da Foxconn) in Cina. Questo cambio di rotta fa parte del piano di diversificazione Apple dalla Cina, iniziato con la guerra dei dazi doganali sotto la presidenza Trump: così, dopo aver fatto insieme affari d’oro per oltre vent’anni, le due strade hanno cominciato a dividersi, e prima che la separazione avvenga completamente ne serviranno altrettanti.

La pandemia di COVID ha accelerato la transizione, specie quando a fine 2022 le chiusure imposte dal governo cinese hanno quasi bloccato la costruzione degli iPhone nella mega fabbrica di Foxconn a Zhengzhou, che da sola si occupa quasi dell’80% dell’intera produzione mondiale.

Il salto

Prima del rilascio degli iPhone 14, rispetto alle operazioni in Cina i telefoni prodotti in India erano in ritardo di circa 6-9 mesi, e nel giro di circa un anno la situazione si è quasi ribaltata.

Adesso la scala di produzione degli iPhone 15 in India dipenderà apparentemente dalla disponibilità dei componenti importati e dall’accelerazione che avverrà nelle linee di produzione. Per altro anche gli stabilimenti di Pegatron e Wistron dovrebbero presto entrare in funzione per aiutare nell’assemblaggio di questi nuovi telefoni.

Chiaramente la produzione in India è una parte fondamentale del piano con cui Apple intende diversificare la sua catena di approvvigionamento per allontanarsi dalla Cina, fino poi a separarsene forse del tutto. L’azienda prevede di produrre in India almeno il 25% di tutti gli iPhone entro il 2025; a seguire poi si sposterà qui anche la produzione di iPad, Apple Watch e AirPods.

Tutto quello che sappiamo su iPhone 15 e iPhone 15 Plus lo trovate in questo articolo; invece per l’elenco novità della gamma 15 Pro fate riferimento a questo articolo.