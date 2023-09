Aggiornate iPhone 15 prima di trasferire dati da un altro iPhone

Il trasferimento diretto dei dati da iPhone a uno dei nuovi modelli iPhone 15 potrebbe bloccarsi a causa di un problema individuato nella versione di serie del sistema operativo: per questa ragione Apple avvisa gli utenti di aggiornare i terminali di ultima generazione a iOS 17.0.2 prima ancora di effettuare il passaggio.

Dal punto di vista tecnico l’operazione potrebbe andare a buon fine, ma in alcuni casi il trasferimento potrebbe bloccarsi. La possibilità di procedere con download e aggiornamento è proposta all’utente già durante la procedura di configurazione iniziale.

In alternativa è anche possibile configurare iPhone come nuovo dispositivo: al termine del setup occorre aprire Impostazioni – Generali – Aggiornamento software. La versione iOS 17.0.2 è stata rilasciata da Apple solo per iPhone 15 e risolve il problema in questione.

Cosa fare se iPhone 15 è bloccato in fase di trasferimento dati

In un documento di supporto Apple spiega cosa fare se iPhone 15 si è bloccato durante il trasferimento dati e mostra sullo schermo il logo Apple. Qui di seguito riportiamo i passaggi da seguire per ripristinare iPhone 15:

Collega il tuo nuovo iPhone al computer tramite cavo Premere e rilasciare rapidamente il pulsante di aumento del volume. Premi e rilascia rapidamente il pulsante di riduzione del volume. Quindi, tieni premuto il pulsante laterale Continua a tenere premuto il tasto laterale mentre viene visualizzato il logo Apple e non lasciarlo andare finché non viene visualizzata l’immagine di un computer e di un cavo Sul tuo computer, individua il tuo nuovo iPhone nel Finder o in iTunes Scegli Ripristina quando vedi l’opzione Ripristina o Aggiorna

Una volta completato il ripristino è possibile aggiornare iPhone 15 a iOS 17.0.2 nelle due modalità sopra descritte, infine procedere con il trasferimento dati da un altro iPhone.

