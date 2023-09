Tesla porta in Italia Model 3 Highland e Supercharger V4

Tesla Model 3 Highland, ultimo modello aggiornato, è arrivata anche nelle concessionarie italiane prima degli USA. Le consegne dovrebbero iniziare già il mese prossimo in Italia.

L’account ufficiale X di Tesla Club Italy ha pubblicato foto della presentazione di Tesla Model 3 Highland. Al momento della stesura di questo articolo, la variante Tesla Model 3 Highland RWD in Italia costa €42.490, Model 3 Highland Long Range parte da €49.990 e il gancio traino con una capacità di 1.000 kg costa €1.350.

In Italia Tesla offre due opzioni di guida autonoma: Autopilota Potenziato e Full Self-Driving. L’Autopilota Potenziato costa €3.800 per il servizio Navigate on Autopilot e Auto Lane Change. Tesla afferma che in futuro le funzioni Autoparcheggio, Summon e Smart Summon saranno disponibili con l’Autopilota Potenziato.

Il Full Self-Driving (FSD), invece, costa €7.500 e include tutte le funzioni dell’Autopilota Base e dell’Autopilota Potenziato. Il FSD di Tesla in Italia include anche il controllo dei semafori e dei segnali di stop. L’azienda non offre ancora la funzione di Autosteer nelle strade.

Tesla Model 3, gli incentivi in Italia

Per quanto riguarda i bonus e gli incentivi, all’acquisto, si applicano le seguenti condizioni:

€3.000 (€5.000 con rottamazione) per un’auto elettrica (M1) che emette ≤ 20g CO2/km e con un prezzo di vendita di ≤ €35.000 + IVA.

€2.000 (€4.000 con rottamazione) per un’auto elettrica (M1) che emette 21-60g CO2/km e con un prezzo di vendita di ≤ €45.000 + IVA.

Tesla Supercharger V4

Nel frattempo, in concomitanza con l’uscita del nuovo modello, in Italia iniziano le installazioni dei Supercharger Tesla V4. Questi si trovano già nella parte sudest di Roma

In odine di tempo l’Italia è l’ultimo paese in Europa ad avere gli stalli Supercharger V4 di Tesla, con apripista i Paesi Bassi a Harderwijk, mentre il mese scorso sono stati installati nel Regno Unito, i primi con pagamento contactless.

All’inizio di quest’anno, Tesla ha confermato che i Supercharger V4 hanno una velocità di ricarica di 350 kilowatt. I clienti dei Supercharger nei Paesi Bassi hanno riferito a Teslarati che le colonnine di ricarica V4 avevano mostrano un aumento del 31% a 615A. Hanno anche osservato che il cavo dei Supercharger V4 risulta significativamente più lungo rispetto ai modelli precedenti.

Negli scorsi giorni Tesla ha ottenuto un finanziamento milionario dalla UE per installare Supercharger in Italia ed Europa.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart, mentre a questo indirizzo potete leggere tutto quello che ruota attorno al marchio Tesla.