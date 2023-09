INSTAX Pal è la fotocamera digitale istantanea che sta nel palmo

Non è una fotocamera digitale come le altre, perché è piccolissima, ma non è neppure una di quelle action camere per catturare i momenti d’azione: la nuova INSTAX Pal è qualcosa di completamente nuovo, unica nel suo genere, con cui poter catturare i momenti salienti delle proprie giornate, approfittando di un formato minuscolo e una serie di accorgimenti tecnologici che la rendono moderna e funzionale.

Fujifilm l’ha appena presentata definendola «il primo prodotto “solo scatto” della serie INSTAX» che quest’anno compie il suo venticinquesimo anniversario. Dal 1998 ad oggi questo marchio infatti ha presentato unicamente fotocamere istantanee con funzione “scatta e stampa” e stampanti per smartphone a sviluppo istantaneo.

Questa nuova fotocamera digitale compatta si pone praticamente nel mezzo fra i due mondi. È la prima fotocamera digitale in formato palmare di INSTAX in quanto sta nel palmo di una mano ed è progettata per inviare le foto che scatta direttamente all’omonima app su smartphone tramite Bluetooth.

Da lì poi gli utenti possono decidere se caricarle sul cloud, sui social, se tenerle sul rullino del telefono oppure stamparle optando magari per una stampante della serie INSTAX.

INSTAX Pal produce immagini in formato grandangolare e può essere usata in diversi modi: c’è la funzione di scatto a distanza tramite l’app per gli autoscatti, c’è poi quella per scattare 3-6-11-21 foto continue a intervalli di tre secondi, e una curiosa modalità che combina più immagini in un unico video in maniera simile a un flipbook che, se viene stampata tramite INSTAX, diventa una foto animabile col telefono scansionando il QR Code.

E ovviamente per chi possiede una di queste stampanti istantanee c’è anche la modalità Link che usa il telefono come ponte per poter stampare automaticamente tutte le foto scattate dalla nuova INSTAX Palm.

Esteticamente, oltre ad essere molto piccola, presenta un anello sganciabile che può essere usato come cinghia, come mirino o come supporto per gli autoscatti. Ciliegina sulla torta il suono di pre-scatto personalizzabile caricando una clip audio registrata in precedenza.

Disponibilità e prezzi

INSTAX Pal è disponibile nei colori rosa, verde e blu al prezzo di 99,99 €. Si può anche aggiungere una custodia in silicone per proteggerla durante l’uso per 14,99 €. Insieme alla fotocamera Fuji sta lanciando anche una nuova pellicola istantanea INSTAX mini Soft Lavender al prezzo di 9,99 € per 10 fogli.