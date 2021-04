AirPods 3 appaiono su TikTok, ma è un falso quasi vero

Sembrano gli AirPods 3 perché si dice che debbano essere proprio così, ma quelli mostrati in un paio di video che sta circolando in queste ore su TikTok sono una contraffazione. Lo fa sapere l’utente Duan Rui ricondividendo i filmati sul suo profilo Twitter, dove avvisa i propri seguaci che si tratterebbe appunto di un falso ben congegnato.

Il design di cui si parla da mesi infatti sarebbe proprio quello che si vede nei due brevi filmati: per la prima volta gli AirPods della linea base, quella che Apple promuove come cuffie dalla vestibilità “universale” data dall’assenza di gommini in-ear e dalla forma un po’ futuristica della sezione che si inserisce nella cavità auricolare, dovrebbero essere caratterizzati da un’astina microfonica molto più corta, in linea con quella della linea Pro, che invece utilizza gommini intercambiabili e che viene pubblicizzata come “cuffie con vestibilità personalizzabile”.

Anche forma e colori dell’area auricolare sarebbero sovrapponibili a quelli della linea Pro, con la sezione ellittica a sfondo nero che incornicia l’altoparlante a contatto con l’orecchio. Insomma, gli AirPods 3, se le indicazioni pervenute fin ad oggi dovessero risultare veritiere, per estetica saranno degli AirPods Pro senza gommino. Il fatto che quelli in video rappresentino semplicemente una fedele imitazione è dato anche dal fatto che secondo l’analista Ming-Chi Kuo, che da anni ha dato prova della sua infallibilità nel prevedere con precisione i piani di Apple, questi auricolari non entreranno in produzione fino al terzo trimestre, quindi il lancio è lungi dall’essere così vicino.

AirPods 3 counterfeit products pic.twitter.com/2uLzqzWPVi — DuanRui (@duanrui1205) April 8, 2021

Generalmente infatti delle versioni “definitive” come quelle che si vedono nei due video riescono a scappare fuori dalle catene di fornitura soltanto quando mancano poche settimane al lancio, quindi è poco probabile che si tratti dei veri AirPods 3, sebbene il design dovrebbe essere proprio questo. Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, sempre basandoci sulle indiscrezioni che sono circolate fino ad ora, non dovrebbe esserci la tecnologia di cancellazione del rumore che contraddistingue la serie Pro, mentre il sistema di ricarica a induzione dovrebbe essere ridisegnato, anche perché la custodia sarà più piccola di quella degli AirPods di seconda generazione (per via dell’astina più corta, ndr).

