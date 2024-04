Microsoft vede i PC Qualcomm mangiarsi i MacBook Air M3

Microsoft è convinta che i laptop in arrivo con processori Snapdragon X Elite, in arrivo quest’anno in vari laptop e in alcuni nuovi modelli di Surface, saranno più veloci dei MacBook Air con chip M3.

Le dichiarazioni di Redmond sulla futura superiorità delle macchine con i processori Qualcomm sono riferite dal sito americano The Verge che parla di «superiorità sia in termini di performance della CPU, sia per quanto riguarda task accelerati dall’Intelligenza Artificiale”.

La convinzione emerge da alcuni documenti interni che il sito The Verge ha avuto modo di vedere, in essi Microsoft afferma che i nuovi PC con AI offriranno un’efficienza di emulazione superiore a quella di Rosetta 2, il layer di compatibilità che Apple offre sui Mac con CPU Apple Silcion e che consente di tradurre in modo trasparente i software scritti per CPU Intel.

Il ricorso all’emulazione delle applicazioni non ottimizzate direttamente per i processori più recenti è stato finora un problema per Windows su ARM e ha frenato l’adozione di PC con processori diversi da quelli di Intel o AMD. La disponibilità di applicazioni native per ARM64 sarà la chiave per convincere le persone a passare a queste macchine; qualcosa comincia a muoversi e anche Google ha rilasciato Chrome in versione ottimizzata per ARM64.

Microsoft ha già presentato i nuovi Surface Pro 10 for Business e Surface Pro 6 nelle varianti con processori Intel Core Ultra ma sono in arrivo anche le varianti con processori Arm.

Ai dispositivi che sfruttano il processore Snapdragon X Elite di Qualcomm la Casa di Redmond fa riferimento come “PC di nuova generazione con Copilot AI”, per differenziarli dagli esistenti PC con CPU di AMD o Intel, dispositivi che permetteranno di accedere a funzionalità AI avanzate da Windows, alcune delle quali possibili grazie ai nuovi processori.