Evento Apple 9 settembre, tra iPhone 16, Apple Watch in plastica e nuovi Airpods

Ormai è ufficiale: Apple terrà un evento per la presentazione dei nuovi iPhone il 9 settembre. La data è piuttosto scontata. Da anni Apple usa la seconda settimana del mese per introdurre le novità d’autunno e lunedì 9 è appunto nella seconda settimana del mese, anche se non nel giorno della settimana preferito da Apple (il martedì).

L’ospite più scontato ed atteso sarà, ovviamente, proprio l’iPhone 16 nella sue due versioni, quella non Pro e quella Pro. Ma sul piatto c’è anche altro. Vediamo cosa.

iPhone 16

La prima presenza garantita sul palco di presentazione sarà quella di iPhone 16. Apple dovrebbe presentare quattro nuovi modelli di iPhone: due varianti Pro, e due standard.

I due telefoni di fascia alta saranno iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, mentre i due modelli standard saranno iPhone 16 e iPhone 16 Plus.

Diverse cose dovrebbero essere comuni ai due modelli. Ad esempio 8GB di memoria RAM, microfoni migliori, fondamentali per la nuova versione di Siri potenziata con Intelligenza Artificiale, un nuovo pulsante Cattura, nuovi chip modem, nuove opzioni di colore e altro ancora.

Le vere novità potrebbero però essere poche ed essenzialmente concentrate su iPhone 16 Pro avrebbe una diagonale dello schermo schermo da 6,3 pollici (invece di 6,1) e il Pro Max da 6,9 pollici (invece di 6,7).

Oltre a questo potrebbero esserci nuove batterie e soprattutto novità nella fotografia. Tra di essere una fotocamera ultra wide a 48 megapixel, lo zoom 5X su iPhone 15 Pro e addirittura una equivalente di uno zoom 300 su iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 potrebbe invece avere scarsissime novità rispetto ad iPhone 15 (che però era cambiato molto rispetto ad iPhone 14).

Apple Watch

Come ogni anno a settembre arrivano anche i nuovi Apple Watch. Lancio Apple Watch Ultra a parte, durante gli ultimi eventi la versione “standard”, Apple Watch di fatto si è fermato nella sua evoluzione. Peggio ancora ha fatto Apple SE che, processore escluso, non cambia da quattro anni.

Quest’anno, che a seconda di come vogliamo contare le date potrebbe essere il nono (data di lancio) o il decimo anniversario (data di annuncio), di Apple Watch, sembra che qualche novità significativa potrebbe esserci.

Apple Watch Series 10

Novità, in particolare, ci sono per le dimensioni. La base di partenza da 41mm sparirà. Al suo posto vedremo solo il modello da 45mm affiancato da uno da 49mm, (la stessa misura di Apple Watch Ultra). Design e forma resterebbero però gli stessi.

Quanto alle componenti per questi nuovi smartwatch, Apple potrebbe utilizzare una scheda madre in rame rivestita in resina, migliorando la resistenza e lo spazio interno.

In passato si era anche parlato di un nuovo sistema di aggancio magnetico per i cinturini, anche se nelle ultime ore questo rumor si è andato perdendo, così che Apple Watch 10 è atteso con il sistema di aggancio tradizionale, ovviamente adattato alla nuova misura da 49mm.

Anche le funzioni come il rilevamento dell’ipertensione e dell’apnea notturna, che si pensava potessero fare apparizione sul nuovo modello, non sarebbero pronte al lancio a causa di problemi di affidabilità.

Apple Watch Ultra 3

Ad affiancare i due modelli di Apple Watch standard ci sarà, con tutta probabilità, anche un aggiornamento di Apple Watch Ultra 3. Le novità qui sarebbero pochissime.

Al suo interno esserci il nuovo processore successore del chip S9, per migliorare l’intelligenza artificiale.

Il display microLED invece non ci sarà. Lo schermo dovrebbe essere un pannello OLED a basso consumo energetico, che potrebbe migliorare ulteriormente l’efficienza della batteria. Possibile che questo schermo vada anche sugli Apple Watch 10.

Apple Watch SE 3

Potrebbe fare apparizione anche la terza generazione di Apple Watch SE.

In effetti, sarà quello che – con tutta probabilità – beneficerà dei cambiamenti maggiori. In primis, infatti, dovrebbe avere uno schermo più grande, simile a quello dell’Apple Watch Series 8, con dimensioni di 41mm e 45mm.

Quanto ai materiali, Apple potrebbe utilizzare plastica rigida al posto dell’alluminio, riducendo i costi di produzione e rendendo il prodotto più accessibile e farlo molto appetibile per le famiglie.

Ad accompagnare il lancio dei nuovi modelli di Apple Watch potrebbe esserci anche la presentazione di nuovi cinturini. Difficile ipotizzare quanti e quali, ma certamente ci saranno nuovi colori, nuove trame e, magari, nuovi materiali.

AirPods di quarta generazione

Sulla rampa di lancio ci sono anche i nuovi Airpods. Non parliamo degli Airpods Pro di terza generazione (il lancio della seconda risale al 2023) ma dei successori degli Airpods di seconda generazione (che sono chiamati oggi Airpods 2) e di terza generazione.

Di questi due modelli non si sa molto. Si ipotizza che verranno presentati come un unico prodotto in due varianti, semplificando l’offerta.

Tutti e due i modelli dovrebbero essere basati sul nuovo processore H2 e offrire una miglior vestibilità. Nè il modello entry level nè quello superiore dovrebbe avere i gommini; tutti e due avranno invece la porta USB-C e steli più corti.

Ma gli Airpods “di mezzo” saranno per il resto molto vicini agli Airpods Pro: custodia con supporto della funzione “Dov’è”. Presenti anche microfoni che rilevano i rumori ambientali, e li cancellano generando un segnale opposto prima che l’utente li possa percepire, una funzionalità finora vista solo sugli AirPods Pro (1a o 2a generazione) e su AirPods Max.

Si parla anche di soppressione attiva del rumore anche se questa funzione appare in contraddizione con la voce sull’assenza dei gommini.

Va detto che la presentazione degli Airpods più costosi, potrebbe arrivare anche nel mese di ottobre, ma non è detto che non vengano mostrati già durante il prossimo evento.

AirPods Max 2

Non è certo che saranno presentati durante l’evento del prossimo 10 settembre, eppure è da tanto che la prima generazione di AirPods Max non riceve un aggiornamento.

Rilasciate nel 2020, potrebbero essere aggiornate entro questo 2024. Una delle novità (forse l’unica da segnalare) sarà la sostituzione della porta Lightning con il connettore USB-C, in linea con le normative europee, oltre che con tutti gli altri dispositivi Apple.

Inoltre, potrebbero anche avere il supporto al Bluetooth 5.3 per migliorare qualità audio e durata della batteria. Quasi certamente a livello estetico non dovrebbero subire grandi cambiamenti, ma sembra abbastanza certo che arriveranno nuovi colori.

Non solo hardware

La data è la stessa durante la quale saranno rilasciate le versioni definitive di iOS 18/iPadOS 18 e altri sistemi operativi al momento distribuiti come beta a sviluppatori e beta tester.

Dopo la presentazione degli iPhone, entro fine anno Apple si concentrerà alla transizione dei Mac verso i chip M4, coni primi prodotti che potrebbero arrivare un mese dopo la presentazione degli iPhone

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con quelle che dovrebbero essere le differenze tra iPhone 16 e iPhone 16 Pro. Tra le novità di iPhone 16 in generale, un balzo nella fotografia.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono già disponibili per i beta tester.

Per tutte le notizie che ruotano attorno a iOS 18 il link da seguire è direttamente questo.