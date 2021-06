AirPods e Apple Watch 2021, i fornitori iniziano le spedizioni

Apple ha introdotto la musica di alta qualità Lossless e Audio Spaziale, una novità che fino a maggio sembrava potesse essere accompagnata dall’introduzione di nuovi AirPods 2021: finora non si sono visti ma il lancio non è cancellato ma semplicemente posticipato.

Secondo gli ultimi segnali che arrivano dalla catena di approvvigionamento Apple, diversi fornitori hanno già iniziato le spedizioni di circuiti stampati, parti e componenti destinati non solo ai nuovi iPhone 13 ma anche per AirPods e Apple Watch 2021.

L’elenco dei fornitori che hanno già iniziato le spedizioni è lungo e include LG Innotek, Semco, Kinsus, Unimicron, Nan Ya, Zhen Ding e AT&S. Anche se i nomi delle aziende rimangono per lo più sconosciuti al grande pubblico, DigiTimes segnala che praticamente tutti forniscono ad Apple moduli e componenti indicati in gergo con la sigla SiP, dalle iniziali di System in Package, quindi schede logiche, parti e componenti altamente miniaturizzati.

Per quanto riguarda AirPods 2021 si tratta del primo nuovo modello con design rivisto fin dall’introduzione di quello attuale avvenuta a marzo del 2019. In sostanza si tratta degli AirPods 3 o di terza generazione, che secondo numerose fonti abbandoneranno per la prima volta il design storico con stelo, per diventare più simili esteticamente agli AirPods Pro, quindi con steli molto più corti.

Trattandosi del modello con prezzo inferiore non avranno la cancellazione del rumore come in AirPods Pro. Per i successori di questi ultimi sembra però dovremo attendere fino al 2022 con un modello previsto con funzioni per salute e fitness.

Invece Apple Watch 2021, che dovrebbe essere la Serie 7, è atteso con chip più compatto, batteria più grande, cornici ridotte e design leggermente rivisto: tutto quello che è emerso finora è in questo approfondimento di macitynet.

