Apple Watch 7 avrà cornici più sottili e nuovo Ultra wideband

Per Apple Watch Series 7 di quest’anno, Apple starebbe testando bordi del display più sottili e una nuova tecnica di laminazione che avvicina il display alla cover esterna, oltre a una nuova generazione di tecnologia Ultra Wideband. Ecco gli ultimi dettagli anticipati per il prossimo indossabile di Cupertino.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple ha intenzione di ridurre ulteriormente i bordi del display, rendendoli più sottili, e di utilizzare una nuova tecnica di laminazione che avvicina il display al vetro di copertura. È probabile che il nuovo orologio sia leggermente più spesso nel complesso, ma non in modo evidente per l’utente.

Secondo Gurman, il modello includerà anche funzionalità a banda ultralarga aggiornate, la stessa tecnologia di base impiegata nel tracker AirTag appena presentato, oltre che negli iPhone 11 e iPhone 12, anche se è probabile che sensori biometrici aggiuntivi vengano ritardati a un modello ancora successivo.

Purtroppo non vengono forniti dettagli su novità e funzioni che la tecnologia Ultra wideband aggiornata renderà possibili in Apple Watch Serie 7. Apple aveva precedentemente mirato a inserire un sensore di temperatura corporea nel modello di quest’anno, ma è più probabile che questo arrivi solo nell’aggiornamento 2022. È improbabile anche l’inserimento del sensore della glicemia, che aiuterebbe i diabetici a monitorare i propri livelli di glucosio; in questo caso si dovranno aspettare ancora parecchi anni.

Apple ha presentato in anteprima il suo prossimo aggiornamento software watchOS 8 alla WWDC21 la scorsa settimana, mostrando funzionalità inedite come la capacità di Apple Watch di sbloccare porte e camere d’albergo, funzioni che potrebbero essere esclusive della Serie 7.

Bloomberg aveva precedentemente ipotizzato l’arrivo di un modello di Apple Watch studiato per sport estremi, potrebbe essere lanciato già quest’anno. Tuttavia, Gurman ha ora rivisto tale aspettativa e affermato che non arriverà prima del 2022.

