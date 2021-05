AirPods Pro 2 fitness arrivano nel 2022, quest’anno AirPods 3

Apple si sta preparando a lanciare AirPods di terza generazione entro l’anno, così come prevede di rilasciare AirPods Pro 2 o di seconda generazione con funzioni dedicate al fitness l’anno prossimo. Ecco come saranno i due auricolari secondo Mark Gurman di Bloomberg.

In linea con le precedenti indiscrezioni, la testata statunitense indica che Apple sta preparando gli ‌AirPods di terza generazione per il lancio entro la fine di quest’anno. Gli auricolari aggiornati avrebbero una nuova custodia, e dovrebbero presentare steli più corti, rispecchiando ampiamente il design degli attuali ‌AirPods Pro‌.

Guardando al 2022, invece, Gurman afferma che AirPods Pro‌ di seconda generazione presenterà sensori di movimento aggiornati e si concentrerà sul monitoraggio del fitness. AirPods Pro‌ 2 in arrivo il prossimo anno sarà la prima modifica agli auricolari Pro di Apple rilasciati ormai da tempo nell’ottobre 2019, e includerà sensori di movimento aggiornati con particolare attenzione al monitoraggio del fitness.

Apparentemente Apple sta testando un design più piccolo che permetterebbe di eliminare gli steli sulla prossima versione di ‌AirPods Pro‌. Questo design senza stelo debuttarà prima sui nuovi Beats Studio Buds che si dice verranno lanciati il ​​mese prossimo. Apple avrebbe originariamente pianificato di rilasciare la seconda generazione AirPods Pro‌ nel 2021, ma per ragioni non chiare, il lancio è stato posticipato al 2022. Chissà che in questo abbia giocato un ruolo chiave la pandemia in corso e la successiva scarsità di chip e componenti.

Inoltre, si ipotizza che Apple non stia attualmente lavorando su una seconda generazione delle sue cuffie over-ear AirPods Max, ma abbia discusso internamente il lancio di ulteriori opzioni di colore in futuro.