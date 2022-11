Iliad supera 9,3 milioni di utenti, 18 trimestri di crescita mobile

iliad registra il diciottesimo trimestre di crescita consecutivo nel mercato mobile, superando 9 milioni e 300 mila utenze attive, un risultato storico per l’operatore che è arrivato in Italia nel 2018. Nell’ultimo trimestre il numero di utenze mobili attive è aumentato di 261.000 unità, riconfermando iliad come primo operatore per la crescita netta delle utenze attive nel mercato mobile. Secondo la società l’offerta di qualità e trasparenza convince un numero crescente di utenti.

La crescita di iliad continua anche sulla fibra: negli ultimi tre mesi altri 18.000 utenti hanno scelto la fibra di iliad, portando le utenze attive complessive in meno di 9 mesi a 86.000, più del 2,2% del mercato FTTH, come evidenziato anche dall’ultimo osservatorio AGCOM, aggiornato però al 30 giugno 2022).

A ottobre iliad ha annunciato un accordo wholesale con Fastweb: questo, insieme a quello già attivo con Open Fiber, e a quello firmato e in via di implementazione con FiberCop, porteranno a inizio 2023 ad aumentare la copertura della fibra di iliad, arrivando ad oltre 10 milioni di unità immobiliari.

Questi risultati sono il frutto anche degli investimenti realizzati finora e che, solo nei primi nove mesi del 2022, hanno superato 300 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 959 milioni pagati a settembre da iliad per i diritti d’uso delle frequenze 5G.

Gli investimenti iliad, in aumento dell’11,8% rispetto al terzo trimestre 2021, hanno permesso di festeggiare il traguardo dei 10.000 siti radio attivi in meno di cinque anni. Un risultato notevole per l’operatore ottenuto in anni non facili anche dal punto di vista logistico e organizzativo, per pandemia e restrizioni, oltre che difficoltà nelle forniture.

Nel’lultimo trimestre iliad registra un fatturato di 679 milioni di euro a settembre 2022, in crescita di più del 15% rispetto ai primi nove mesi del 2022. Cresce di vari ordini di grandezza anche l’EBITDAaL, margine operativo lordo, che si attesta a 147 milioni di euro, rispetto ai 10 milioni di euro di settembre ’22.

La crescita degli utenti iliad a oltre 9 milioni, oltre a portare all’aumento di fatturato, permette anche di migliorare di oltre il 40% l’operating cash flow, il flusso di cassa operativo, negativo per 155 milioni, rispetto ai 261 milioni del terzo trimestre 2021. Tutto questo in un contesto macroeconomico negativo, con un forte aumento dei costi delle materie prime e dell’energia.

Dinamica positiva anche per l’intero gruppo Iliad, che vede gli indicatori in crescita anche negli altri due Paesi dove opera, Francia e Polonia. I primi nove mesi si chiudono con un fatturato di gruppo di 6 miliardi e 174 milioni, +9,6% anno su anno, di cui 2 miliardi e 150 milioni nell’ultimo trimestre (+12,5% rispetto al terzo trimestre ’21). Il margine operativo lordo di gruppo nei primi nove mesi è di a 2 miliardi 421 milioni di euro, generando utili per oltre 750 milioni di euro.

Nel mese di ottobre iliad ha lanciato l’offerta Flash 160 e anche la nuova iliadbox fibra con Wi-Fi 6.

