Airpods Pro 2 con custodia USB-C, in vendita anche su Amazon

Oggi tutti i riflettori erano sul lancio dei preordini di iPhone 15 e iPhone 15 Pro. Ma sotto traccia Apple ha già anche messo a disposizione dei clienti la possibilità di acquistare, sia su Apple Store che sui negozi on line (come Amazon) gli Airpods Pro 2 con custodia di ricarica USB-C.

Gli auricolari sono del tutto identici dal punto di vista della forma e delle funzioni di base al modello con custodia di ricarica Lightning. La principale differenza è nella custodia con il connettore USB-C.

Grazie a qusta tecnologia la ricarica diventa più semplice e meno intricata perchè potremo usare lo stesso cavo che usiamo per ricaricare i nuovi iPhone e migliaia di altri prodotti con lo stesso connettore. Il cavo permette anche di collegare gli Airpods all’iPhone e di ricaricare gli auricolari con la carica residua del telefono.

Oltre a questo i nuovi AirPods Pro sono stati aggiornati per offrire una resistenza certificata alla polvere e non solo all’acqua come il modello precedente.

Infine e pensate di compare Reality Pro, il visore di Apple, potrete anche usare gli auricolari per audio losslessì, quindi ad alta qualità.

Gli AirPods Pro 2ª generazione con custodia di ricarica MagSafe (USB-C) costano 279 euro, 20 euro meno di Airpods Pro con custodia di ricarica Lightning. Si comprano anche su Amazon con spedizione il 22 settembre e li potete pagare anche in cijnque rate senza interessi.

