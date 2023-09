Apple Watch Series 9 e Ultra 2, dettagli sulle batterie dai database normativi

Apple non svela dettagli sulle batterie nelle specifiche di Apple Watch Series 9 e Ultra 2, e in assenza di dettagli tecnici ufficiali – come già altre volte in passato – senza bisogno di smontare i dispositivi è stato possibile individuare la capacità delle batterie da certificazioni all’interno di un database in Cina.

Lo riferisce il sito statunitense MacRumors spiegando che, stando ai dati riportati nel database cinese, gli Apple Watch Series 9 da 41mm e 45mm integrano batterie rispettivamente da 282 mAh e 308 mAh. Le batterie in questione sono praticamente identiche a quelle di Apple Watch Series 8, elemento che era possibile intuire anche perché la Mela indica “fino a 18 ore” l’autonomia media di una giornata (le stesse indicazioni dei modelli dello scorso anno).

Per quanto riguarda Apple Watch Ultra 2, il dispositivo integra una batteria da 564 mAh, circa il 4% in più rispetto ai 542 mAh del primo Apple Watch Ultra. Apple indica ad ogni modo sempre “fino a 36 ore” per l’autonomia con “utilizzo normale” (180 controlli dell’ora, 180 notifiche, 90 minuti di uso delle app e 60 minuti di allenamento con riproduzione di musica da Apple Watch via Bluetooth, in un arco di 36 ore); la durata della batteria è la stessa del modello precedente ma Apple Watch Ultra 2 vanta un display più luminoso (3000 nit di picco), elemento che rende il dispositivo ancora più leggibile anche in pieno sole. La durata della batteria è indicata fino a 72 ore in modalità risparmio energetico.

Apple Watch Series 9 offre nuove funzionalità, vanta il SiP S9 con conseguenti migliorie in termini di prestazioni, miglioramenti generali a livello di sistema e nuove funzioni, come il doppio tap, il l supporto al nuovo gesto del doppio tap che permette agli utenti di controllare Apple Watch Series 9 con una sola mano, senza toccare il display.

Apple Watch Ultra 2 vanta il SiP S9, un più esteso range di altitudine, Siri on-device, la funzione Posizione precisa per iPhone e capacità avanzate per gli sport acquatici, , miglioramenti generali a livello di sistema, il l supporto della nuova gesture doppio tap che permette agli utenti di controllare il dispositivo con una sola mano, senza toccare il display.

