Apple dismette le cover in pelle, ma Mujjo non ne farà sentire la mancanza

Apple ha dismesso l’uso della pelle dai propri accessori. Oltre a non proporre più cinturini in pelle per Apple Watch, non produrrà più cover in pelle. Ed allora, quanti vorranno acquistare una cover in pelle per iPhone 15 di fascia alta, dovranno necessariamente volgere l’attenzione verso produttori terze parti. Tra questi, Mujjo ha presentato le proprie custodie in pelle per iPhone 15 di fascia alta.

Tra le nostre pagine abbiamo più volte ospitato recensioni di cover in pelle realizzate da Mujjo, proponendole come competitor dirette di quelle Apple, non fosse altro che per prezzo e materiale utilizzato. Le nuove cover Mujjo per la linea iPhone 15 sono realizzate in pelle, andando migliorando con l’utilizzo, offrendo protezione nonostante un profilo sottile che segue le linee del telefono.

Sono disponibili versioni con portafoglio e senza portafoglio per ogni stile di iPhone 15.

La linea iPhone 15/15 Plus propone una parte posteriore in pelle che protegge le lenti della fotocamera con il bordo sempre in pelle rialzato di 1 mm, che protegge lo schermo dalle superfici abrasive.

La pelle ha una valutazione Gold da parte del Leather Working Group per gli standard ambientali, mentre sulla parte interno è presente una fodera in microfibra giapponese che dona una finitura satinata.

Le custodie senza portafoglio hanno un costo di 49,00 euro, mentre quelle con il Wallet costano 54,00 euro.

Da notare che le custodie per iPhone 15 sono compatibili anche con iPhone 13 e 14, così come quelle iPhone 15 Plus sono compatibili anche con iPhone 14 Plus

Cover Mujjo iPhone 15 Pro / Pro Max

Anche questo caso la parte posteriore in metallo lavorato protegge le lenti della fotocamera con il bordo in pelle rialzato di 1 mm per proteggere lo schermo dalle superfici abrasive.

In questo caso il materiale è una europea di alta qualità, resistente nel tempo e che si accompagna ad una fodera in microfibra giapponese per una finitura satinata.

Queste cover godono anche di pulsanti in metallo lavorato per una sensazione di click extra. Il prezzo è di 64 euro per il modello senza portafoglio, e 69 euro per quelle con portafoglio.

Oltre che sul sito ufficiale, i prodotti Mujjo sono disponibili anche su Amazon a questa pagina.