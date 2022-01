Al CES 2022 anche SD-03, l’auto volante giapponese

SkyDrive – una startup del settore aereonautico con sede a Tokyo – nell’ambito del CES 2022 di Las Vegas ha presentato Model SD-03, un leggero (400 kg) e compatto (4 x 4 x 2 m)) veicolo elettrico volante che in Giappone ha superato le fasi di collaudo per il volo pilotato.

Il velivolo in questione è stato mostrato per la prima volta all’infuori degli USA ed è indicato come una soluzione per la mobilità aerea urbana adatta a tratti brevi (al momento max 10 minuti di volo). Il velivolo si stacca dal suolo decollando verticalmente e può anche atterrare verticalmente. Il produttore vanta per questo monoposto “superba” stabilità, ed è indicato come un velivolo a zero emissioni pensato per il trasporto door-to-door veloce e sicuro, utilizzabile anche per il soccorso di emergenza.

Il Model SD-05 è attualmente in fase di sviluppo. Per il decollo è richiesto uno spazio minimo equivalente a quello occupato da due auto parcheggiate. Sfrutta otto motori garantendo sicurezza anche in situazioni di emergenza e secondo la startup dovrebbe essere facile da guidare per chiunque. L’azienda mira a presentarlo come air taxti per l’Expo 2025, la prossima esposizione universale organizzata dal Bureau International des Expositions, che si terrà a Osaka (Giappone). Nel frattempo continuano i test sul campo in diverse condizioni e ottenere autorizzazioni e conformità in altre parti del mondo oltre a quelle già ottenute in Giappone.

“Il modello SD-03 è il coronamento delle nostre competenze nelle tecnologie per droni e l’ingegneria aeronautica”, ha dichiarato Takehiro Sato, Chief Operating Officer di SkyDrive. “Quello che vorremmo vedere in futuro è un velivolo a zero emissioni in grado di decollare e atterrare in un parcheggio o un elisuperfice sopra gli edifici, rendendo possibili i viaggi aerei porta a porta una scelta realistica per il trasporto urbano giornaliero”. E ancora: “Stiamo lavorando duramente e più velocemente che mai per rendere questa epocale rivoluzione della mobilità, una realtà”.

