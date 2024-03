Amazfit Active Edge rende smart il polso senza svenarti

L’intelligenza artificiale sembra destinata a tutto, ma per alcune società non è una moda o boom del momento: come i suoi tre predecessori anche il nuovo Amazfit Active Edge ora in Italia mette al polso, se l’utente lo desidera, un allenatore AI sotto forma di chatbot alimentato da un modello linguistico di grandi dimensioni LLM.

Un plus non da poco, anche se richiede un abbonamento a pagamento a parte, per uno smartwatch che al prezzo di listino di 149,90 euro offre davvero tutto per gli utenti che hanno a cuore salute e sport e vogliono mettere al polso sensori e monitoraggio di parametri vitali.

Salute 24 ore al giorno

Grazie a una autonomia sostenuta, Amazfit Active Edge è in grado di rilevare frequenza cardiaca, saturazione del sangue, qualità del sonno e livello di stress per 24 ore al giorno per un massimo di 16 giorni. Questo grazie alla batteria da 370 mAh in combinazione con chip a basso consumo.

Ma se si attiva la modalità risparmio energetico arriva a funzionare fino a 24 giorni. Le doti da maratoneta risultano notevoli anche con GPS attivato per la geolocalizzazione continua, utile in allenamenti ed escursioni, con autonomia dichiarata fino a 20 ore.

Si può indossare sempre e ovunque, grazie al look sportivo, resistenza alle temperature estreme, persino in immersioni in profondità grazie alla resistenza all’acqua fino a 10 atmosfere, contro le 5 ATM di altri modelli.

Allenatore AI al polso

Fuori dalla scatola Amazfit Active Edge offre 100 quadranti (alcuni personalizzabili) ed è in grado di monitorare ben 130 modalità sportive diverse. L’utente può scegliere di creare piano e tabella di allenamento personali, tramite l’app Zepp e modelli pronti all’uso per velocizzare il lavoro: i dati vengono inviati allo smartwatch dall’app su iPhone o Android.

In alternativa chi lo desidera può abbonasi e utilizzare Zepp Coach, allenatore AI e chatbot che comunica con l’utente in messaggi in linguaggio naturale: l’intelligenza artificiale crea piani e tabelle in base agli obiettivi, alle caratteristiche fisiche e al livello di allenamento dell’utente.

Alla fine di ogni allenamento l’utente riceve un rapporto che mostra gli effetti dell’esercizio aerobico e anaerobico, il livello di fatica o sovraccarico, il tempo necessario per il recupero. L’app Zepp mostra la mappa dettagliata dei muscoli attivati in l’allenamento, inclusi i livelli di intensità.

Tecnologia AI e chatbot sono disponibili come parte dell’abbonamento a pagamento Zepp Fitness Membership. Il modello LLM è utilizzato anch nel servizio Zepp Aura (a pagamento) che regola i suoni in tempo reale per facilitare sonno o relax in base ai dati biometrici dello smartwatch.

Amazfit Active Edge, prezzo e disponibilità

Lo smartwatch, nei colori nero lava (grigio scuro), nero mezzanotte e verde menta

è già disponibile presso le principali catene di elettronica in Italia: si può già acquistare in sconto da questa pagina di Amazon a 129 euro. A partire da questo collegamento trovate il negozio su Amazon del marchio.