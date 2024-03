Offerte di primavera, Airtag nel portafogli con l’offerta Eufy a 18,99 €

Avete presente AirTag? Sicuramente comodo con chiavi e collari degli animali domestici, è meno indicato per un portafogli. Ma se approfittate dell’offerta in corso potete dotarvi di un localizzatore che utilizza le stesse tecnologie ed ha la forma e le dimensioni di una carta di credito, quindi comodissimo da utilizzare (e nascondere) in più di una situazione, a 18,99€.

Come dicevamo supporta la piattaforma “Dov’è”, perciò come AirTag lo potete vedere su una mappa e sapere sempre dove si trova iPhone anche quando è fuori dal raggio di azione del vostro dispositivo. Oltre a questo, proprio come un Airtag, potete anche marcarlo come smarrito.

In pratica comprare questo tag Eufy è come comprare un Airtag (unica differenza non funziona con posizione precisa, ma potete sempre farlo suonare per percepire dove si trova) ma da mettere ne portafogli. In alternativa, dati gli ingombri ridotti, si può posizionare sotto il sedile dell’auto, dentro una borsa, uno zaino o di qualsiasi altro oggetto che non si vuole più perdere.

Sul retro è stampato un QR code che si può personalizzare associandovi il testo desiderato: così, se qualcuno dovesse trovarlo, attraverso una semplice scansione può recuperare facilmente tutte le informazioni utili per restituirlo al proprietario. Un messaggio-tipo potrebbe essere “Grazie per aver ritrovato il mio oggetto smarrito: per favore contattami qui” e a seguire email e numero di telefono.

Unico svantaggio rispetto ad un Airtag o ad un compatibile è che essere tanto sottile la batteria non è sostituibile. Ma Atuvos spiega che comunque dura fino a tre anni prima di rendersi necessario smaltirlo e sostituirlo. In più essendo totalmente sigillato, il disispotivio è del tutto indifferente ad umidità e schizzi d’acqua.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo a 18,99€ questo significa il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 37%

