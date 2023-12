Withings ScanWatch Nova somiglia a Rolex

L’ultimo modello di indossabile Withings, lo ScanWatch Nova, è essenzialmente una versione di lusso del suo ScanWatch 2 (abbiamo recensito il primo modello a questo indirizzo). L’attenzione rivolta agli acquirenti di fascia alta si riflette nel prezzo, fissato a 599,95 euro.

ScanWatch Nova ha una vasta gamma di funzionalità, tra cui la capacità di monitorare la frequenza cardiaca, la variabilità della frequenza cardiaca e l’ECG. Lo smartwatch può anche rilevare ritmi cardiaci irregolari e, se vengono rilevate condizioni come la fibrillazione atriale, è possibile visualizzare rapporti ECG nell’app di Withings.

Lo smartwatch può anche misurare i livelli standard di ossigeno nel sangue e rilevare disturbi respiratori durante il sonno, oltre a cambiamenti nella temperatura corporea durante la notte.

Può anche fornire feedback sui cicli di riposo e veglia di chi lo indossa, fornendo informazioni sulle fasi, la profondità e la durata del sonno, nonché su eventuali interruzioni rilevanti e riportare un punteggio sulla qualità del sonno.

Come la maggior parte dei concorrenti nel mercato degli smartwatch, ScanWatch Nova può tracciare i passi e le calorie bruciate durante gli allenamenti in oltre 40 attività preimpostate, che includono esercizi standard come il ciclismo e la corsa. Durante attività intense, lo smartwatch può valutare la variabilità della frequenza cardiaca e fornire agli utenti un feedback sulle prestazioni e sulla spesa energetica complessiva.

Lo smartwatch di lusso viene fornito con un cinturino in acciaio inossidabile che può essere sostituito con uno in silicone progettato per l’attività fisica. Infine è resistente all’acqua fino a 10 ATM e protetto da un vetro in zaffiro, il che potrebbe essere utile per l’uso durante gli sport acquatici.

Withings afferma che la durata della batteria dello smartwatch dura circa 30 giorni e richiede meno di 2 ore per ricaricarsi completamente, consentendo lunghi periodi di monitoraggio e utilizzo continuo tra una ricarica e l’altra.

Withings ScanWatch Nova, prezzo e disponibilità

Lo smartwatch sarà disponibile in blu, verde e nero sul sito web di Withings, ma non sarà disponibile nei negozi fino al 1° febbraio dell’anno prossimo.