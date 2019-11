Amazon Alexa con dispositivi Echo in sconto a partire da soli 19,99 euro

Bastano 19,99 euro per adottare Alexa: grazie agli sconti di Amazon alcuni dei dispositivi Echo attualmente in commercio sono infatti scontati a partire da questa cifra e con risparmi che possono arrivare anche a 35 euro al pezzo.

Lo sconto più interessante che come dicevamo porta il prezzo a soli 19,99 euro (spedizione inclusa) è quello che dimezza il costo di Echo Input, un piccolo ma efficace dispositivo che sostanzialmente trasforma qualsiasi altoparlante, di qualunque marchio, in uno speaker Smart con assistente vocale Alexa.

L’utente può così utilizzare lo speaker preferito già in possesso, ridurre la spesa e iniziare subito a utilizzare centinaia di Skill per Alexa già disponibili in italiano per svolgere qualsiasi tipo di operazione: dalla riproduzione di musica alla lettura delle notizie, passando per i giochi, fino alla gestione delle luci e degli altri dispositivi smart home.

Echo Input consente di integrare facilmente Alexa a un altoparlante esterno esistente tramite il cavo audio da 3,5 mm incluso oppure via Bluetooth. ll design sottile di Echo Input, appena 12,5 mm di spessore, lo rende adatto a ogni stanza.

Lo sconto più grande è del 58% e come dicevamo vi permette di risparmiare ben 35 euro per Echo Dot, che ve lo portate a casa per soli 24,99 euro spedizione compresa.

E’ il più piccolo della serie ma vi consente comunque di mettere in casa un altoparlante intelligente con cui potrà interagire tutta la famiglia per avviare la riproduzione di musica, effettuare rapide ricerche, leggere le ultime notizie, ascoltare le previsioni meteo, impostare le sveglie e soprattutto controllare i dispositivi Smart installati in casa attraverso semplici comandi vocali.

Come gli altri della serie Echo permette di chiamare e inviare messaggi senza muovere un dito a chiunque possieda un dispositivo Echo o l’App Alexa installata sullo smartphone. E trattandosi di un dispositivo intelligente, una volta installato non si dovrà fare altro visto che sarà capace di aggiornarsi automaticamente tramite il cloud per aggiungere nuove funzionalità che saranno rilasciate in futuro.

Grazie ai 4 microfoni a lungo raggio incorporati in Echo Dot, Amazon Alexa è in grado di sentire l’utente da qualsiasi punto della stanza: ovviamente è possibile collegare lo speaker a smartphone ed altri dispositivi multimediali tramite Bluetooth o via cavo audio da 3,5 millimetri. Se volete approfondire, qui trovate la nostra recensione.

Se invece volete investirci qualcosa di più per avere anche un dispositivo sufficientemente potente per essere usato come uno stereo per la musica, allora valutate l’acquisto del nuovo Amazon Echo di terza generazione, che con lo sconto del 20% potete risparmiare 20 euro sull’acquisto pagandolo, spedizione compresa, soltanto 79,99 euro anziché 100.

E’ l’erede del primo speaker del colosso dell’e-commerce che ha scatenato la mania e il mercato di questi dispositivi a partire dagli USA nel 2014: in breve offre l’audio migliorato e potenziato di Echo Plus ma ad un prezzo inferiore per via di una serie di tecnologie di cui vi abbiamo parlato in maniera approfondita nel corso della nostra recensione che trovate a questo indirizzo.

Come dicevamo a livello di integrazione Alexa è identico al Dot di cui sopra, ma è più grande e potente per poter essere utilizzato anche come un efficace stereo per la musica.