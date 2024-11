Amazon AWS investe 1,2 miliardi di euro in Italia per cloud e AI

Pubblicità

Alla fine di ottobre Amazon ha fatto il punto di 14 anni in Italia con investimenti per oltre 20 miliardi di euro e 19.000 dipendenti entro fine anno: ora l’annuncio di un nuovo ingente investimento di 1,2 miliardi di euro in cinque anni per espandere infrastruttura e servizi cloud di Amazon Web Services AWS, intelligenza artificiale AI inclusa.

Grazie a questo mega investimento aziende, società e organizzazioni in Italia avranno a disposizione il pacchetto completo di tecnologie cloud e AI AWS, già impiegati da alcune delle realtà private e pubbliche più note nel Bel Paese.

In Italia Amazon AWS conta decine di miglia di clienti, tra cui spiccano Ferrari, Iveco, nel pubblico Almaviva, PagoPa, AgID, ma anche realtà più piccole e innovative, incluse le startup Abit Agritech, Latitudo40 e X-Farm.

Nell’annuncio il colosso dell’e-commerce dichiara:

“L’investimento rappresenterà un impegno significativo per promuovere l’innovazione, la digitalizzazione e la crescita economica in tutto il Paese, sostenendo al contempo l’agenda digitale cloud-first del governo italiano“.

Le stime dell’indotto dell’investimento Amazon AWS da 1,2 miliardi di euro sono notevoli. Si prevede creerà fino a 5.500 posti di lavoro entro il 2029 per l’intera catena di fornitura Amazon AWS. Quest’ultima include: ingegneria, costruzione e manutenzione dei data center, telecomunicazioni e occupazione locale. Sempre nelle stime, la spinta dell’investimento contribuirà per 880 milioni di euro aggiuntivi al PIL dell’Italia.

Amazon AWS è arrivato in Italia nel 2012 con una Edge Location a Milano e nel tempo si è espansa con uffici a Milano e Roma, un centro di ricerca ad Asti, due Direct Connect Location e 16 Edge Location tra Milano, Roma e Palermo.

Nel 2020, AWS ha lanciato AWS Europe Region (Milano) come sesta regione cloud in Europa per servire meglio i clienti italiani. Oltre all’infrastruttura principale, AWS ha investito in strutture specializzate come l’AWS Robotics Innovation Lab di Vercelli, il primo laboratorio di questo tipo nell’UE dedicato alla robotica e all’innovazione dei servizi autonomi che sfruttano le tecnologie AWS.

L’intelligenza Artificiale di Amazon rende possibile Rufus l’assistente personale per gli acquisti. Entro fine anno Amazon Prime Air dovrebbe iniziare le prime consegne tramite droni in Italia.