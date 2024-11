Pareti stellate col proiettore LED in offerta a solo 1 €

Pubblicità

Se volete creare un’atmosfera unica in ogni occasione date un’occhiata all’offerta attualmente in corso sul proiettore LED XKL-Q6. Che si tratti di una serata speciale, una festa, un compleanno o semplicemente di un momento di relax a casa, questo dispositivo è in grado di trasformare qualsiasi ambiente in uno scenario incantato.

Grazie infatti alla sua capacità di proiettare luci stellate sulle pareti è in grado di aggiungere un tocco di magia all’ambiente senza il bisogno di ricorrere a soluzioni complesse o permanenti.

Con un semplice click, è possibile accendere il proiettore e immergersi in un’atmosfera di luci delicate e suggestive, perfette per accompagnare una serata di film sul divano o un’intima cenetta romantica.

Allo stesso modo, spegnendolo, si riporta l’ambiente alla normalità, evitando di lasciare tracce sulle pareti, come accadrebbe con pitture o adesivi che nel tempo potrebbero stancare o risultare difficili da rimuovere.

Con soli 8 cm di diametro e 9 cm di altezza potete praticamente posizionarlo in qualsiasi stanza, grande o piccola che sia: risulta così abbastanza discreto da non occupare troppo spazio, ma al contempo abbastanza potente da creare l’effetto desiderato.

Per alimentarlo vi basta una presa USB-A dove collegare il cavetto microUSB lungo 1 metro che trovate in dotazione. Consuma solo 5 Watt.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 21 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 95% andando a spendere meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

