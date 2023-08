Amazon, le sue serie vengono piratate su DVD

Amazon ha avviato un’azione legale contro un gruppo di aziende che operano online e vendono DVD pirata di titoli quali “Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere” e “Inverso – The Peripheral”.

Lo riferisce TorrentFreak spiegando che in una denuncia presentata presso un tribunale federale della California, Amazon accusa sette siti web della vendita di supporti pirata. I siti in questione, inclusi dvdshelf.com.au, dvds.trade e dvdwholesale.co.uk – tutti presumibilmente legati allo stesso gruppo – vendono titoli che non sono mai stati prodotti in DVD (serie trasmesse su Prime Video) e si tratta dunque di supporti registrati con mezzi illegali.

Tutti e sette i siti incriminati nel momento in cui scriviamo sono ancora operativi. Secondo Amazon, i siti in questione spediscono i DVD ad utenti sia negli Stati Uniti, sia in altre parti del mondo, 24 ore al giorno, sette giorni su sette, in quella che è una palese violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Prima di portare i siti incriminati in tribunale, sono state effettuate indagini, acquistando una ventina di DVD pirata; dopo l’arrivo degli ordini, Amazon ha inviato i supporti alla Motion Picture Association (associazione che promuove gli interessi degli studi cinematografici), la quale ha confermato che si tratta di dischi illegali.

Nella citazione di menziona anche la presunta “mente criminale” dietro l’attività illegale: Yangchun Zhang, imprenditore che risiede in Cina e il cui nome comprare più volte sia come proprietario di alcuni dei domini usati dagli e-commerce pirata, sia come proprietario del marchio “DVD Shelf” in Australia.