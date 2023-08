Pagamenti on line, Apple Pay usato quanto American Express

Apple Pay come metodo di pagamento on line è molto distante da Pay Pal o Visa ma è popolare quanto American Express. È questo il dato che emerge da una analisi svolta da Merchant Machine, una realtà britannica che rappresenta un punto di riferimento per chi svolte attività di vendita su Internet fornendo informazioni per sfruttare al meglio il proprio business.

Lo studio che ha preso in considerazione i dati di un milione di siti tra i più vistati al mondo, colloca Apple Pay al quinto posto nella lista dei sistemi di pagamento preferiti. Ai primi posti troviamo: Visa, MasterCard, American Express, poi PayPal e poi Apple Pay. Già questo sarebbe un risultato molto lusinghiero visto che il sistema della Mela si trova dietro solo ai tradizionali sistemi di pagamento offerti dalle più note istituzioni che emettono carte di credito oppure debito.

Ancora più rilevante è il fatto che i dati campionati sul mercato di 67 nazioni, dicono che PayPal a parte che è primo per largo margine (23,53%) aiutato sicuramente dalla sua larghissima adozione anche da parte di piccoli siti e privati, davanti ad Apple ci sono solo i tre grandi gruppi che emettono carte di credito: Visa, MasterCard e, appunto, American Express. Amex è davanti ad Apple Pay solo per un punto mezzo.

Un aspetto curioso è che in un paese al mondo Apple Pay è primo: parliamo dell’Arabia Saudita. Non è chiaro perchè in quel paese la tecnologia e il metodo di pagamento Apple siano tanto forti da vincere il confronto con le carte di credito, ma si può supporre che sia la combinazione di vari fattori tra cui la capacità di spesa di chi ha un iPhone e la ridotta popolarità di altro metodi di pagamento.

Per quanto riguarda l’Italia, il nostro paese è in linea con la maggior parte delle nazioni europee dove PayPal è primo. E interessante notare che Visa è il metodo più usato in importanti nazioni come Francia e Spagna.

Un altro dato importante che si apprende dalla tabella è la popolarità globale dei servizi di pagamento. Amazon Pay ad esempio è poco distante da Apple Pay e appena dietro ci sono Shopify Pay e Google Pay. Insieme questi servizi sommati sono intorno al 23% più di PayPal e più o meno quanto Visa e Master Card insieme.