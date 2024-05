Il podcast iliad Credici confronta aspettative social e realtà

In un mercato dove il costo nascosto e l’aggiornamento delle tariffe erano in bolletta più spesso che no, iliad ha portato una ventata di chiarezza con i suoi piani per sempre: ora con la produzione del podcast intitolato Credici l’operatore propone agli ascoltatori un confronto tra le aspettative create dai social e la realtà di tutti i giorni.

Non sempre è bene fidarsi di ciò che si trova in rete. Le cose possono sembrare in un modo per chi segue i trend del momento, i contenuti online e tramite feed social, ma la realtà può essere molto diversa.

In ogni puntata verrà affrontato un tema diverso – dal cibo ai viaggi fino all’amore – con la guida di Nicolò De Devitiis affiancato da due ospiti che si alterneranno nel corso delle puntate. Il “social talk” si svilupperà in cinque puntate dalla durata di circa venti minuti.

Nel corso delle puntate, il conduttore sottoporrà ai suoi ospiti alcuni trend e contenuti raccolti in rete, per commentarli insieme e valutare se questi rispecchiano o meno la realtà. La conversazione sarà anche l’occasione per raccontare personali esperienze di epiche delusioni o di grandi sorprese legate ai trend commentati.

Credici è Una produzione OnePodcast per iliad disponibile ull’app OnePodcast e su tutte le piattaforme di streaming audio. È possibile seguire Credici anche in versione vodcast su YouTube, oltre che sui canali social di iliad. Il primo episodio è già disponibile con una puntata dedicata sul food con protagonisti la cantante Rose Villain e il foodtoker Alessio Pellizzoni.

In aprile iliad ha introdotto la possibilità di scegliere e personalizzare il proprio numero di telefono.

