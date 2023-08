Velocità tartaruga per il cavo USB-C di iPhone 15

USB-C si, ma alla preistorica velocità del Lightning: una (quasi) brutta notizia per chi sperava che i nuovi iPhone, i primi ad usare la diffusissima porta USB-C, potessero anche godere della velocità di trasferimento dati Thunderbolt a 40 Gbps (come confermato nei giorni scorsi) che soltanto questo ingresso è capace di offrire. E invece secondo il leaker Majin Bu, che proprio nei giorni scorsi ha anticipato la presenza di un cavo più lungo nella confezione dei nuovi telefoni, fa sapere che lo stesso cavo però per il trasferimento dati sarebbe limitato ai 480 Mbps, appunto gli stessi dei cavi Lightning di Apple.

Le voci dell’ultim’ora

“Quasi” brutta notizia, dicevamo, perché non è detto che questi telefoni non possano beneficiare della ben più prestante velocità Thunderbolt. Per l’analista Ming-Chi Kuo, sempre particolarmente aggiornato quando si tratta di prevedere con precisione le mosse di Apple, almeno i Pro della serie iPhone 15 dovrebbero supportare almeno la USB 3.2, quella appunto necessaria per scambiare i dati a 40 Gbps.

L’idea parte dal fatto che anche gli ultimi iPad attualmente in commercio vengono differenziati da questo punto di vista: i Pro infatti hanno la Thunderbolt a 40 Gbps, mentre gli iPad entry level sono fermi a 480 Mbps.

Inoltre Joe Rossignol di Macrumors precisa che gli iPad Pro, nonostante il supporto Thunderbolt, includano in confezione un cavo USB 2.0, il che significa che chi li compra e vuole poter trasferire i dati via cavo ad alta velocità, semplicemente deve acquistare un cavo migliore.

Negli ultimi minuti Majin Bu è tornato sull’argomento specificando che Apple potrebbe aver quantomeno testato un cavo Thunderbolt per gli iPhone 15 Pro che potrebbe appunto essere incluso esclusivamente nella scatola di questa gamma.

Cos’è che lascia accesa una speranza

Siccome si parla di cavi e non di porte, si può desumere che questi nuovi iPhone con USB-C, come gli iPad, di base supportino la velocità Thunderbolt, tuttavia potrebbero presentare differenze nel comparto accessori, idealmente con un cavo limitato all’USB 2.0 sulla linea base, mentre sui Pro potrebbe esserci il medesimo cavo o uno con chip migliore che supporti i 40 Gbps della tecnologia Thunderbolt.

Sul cavo degli iPhone 15

Vi ricordiamo che il cavo degli iPhone serie 15, oltre ad essere più lungo e con guaina in nylon, potrebbe essere perfino coordinato allo stesso colore del telefono, di cui ci si attendono almeno cinque diverse varianti.

Di più

