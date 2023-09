Amazon Echo Hub con Alexa, l’hub domotico con schermo che controlla tutta la casa

In evento dedicato alla presentazione di nuovi prodotti hardware, tra cui una versione di Echo Show 8, Amazon ha presentato un prodotto del tutto originale almeno nella completezza dei collegamenti: potremmo considerarlo una versione ridotta di Echo Show 15 o una versione piatta di Echo Show 8 ma il nuovissimo Echo Hub è molto di più.

E’ principalmente un pannello di controllo per la Casa Intelligente con integrazione Alexa, progettato per offrire un modo ancora più semplice e intuitivo di gestire i diversi dispositivi compatibili.

E’ dotato di un sottile schermo touch da 8 pollici con un pannello di controllo personalizzabile che consente di raggruppare e gestire tutti i dispositivi della Casa Intelligente, controllare i sistemi di sicurezza Ring, avviare routine, organizzare widget e visualizzare contemporaneamente lo streaming di più videocamere compatibili.

Con i contenuti adattivi, Echo Hub utilizza la tecnologia a infrarossi per rilevare quando l’utente si trova nelle vicinanze, passando in modo naturale da una schermata iniziale personalizzata, con le foto preferite o un bellissimo orologio, alla schermata di controllo della Casa Intelligente.

“I clienti si affidano ad Alexa per semplificare la loro vita quotidiana e interagiscono con l’AI personalizzata decine di milioni di volte ogni ora”, ha dichiarato Eric Saarnio, vice president, Amazon Devices International. “Questi nuovi Echo offrono ulteriori modi per gestire tutto più facilmente, dalle attività quotidiane a migliaia di dispositivi compatibili della Casa Intelligente. Echo Hub semplifica enormemente il controllo di una moltitudine di dispositivi domestici intelligenti connessi, mentre questa generazione di Echo Show 8 è la più potente, con aggiornamenti alla schermata iniziale e un hub per la Casa Intelligente.”

Facile da installare e con un hub per la Casa Intelligente integrato

Echo Hub può essere montato a parete o appoggiato su un ripiano grazie ad un accessorio di supporto venduto separatamente. Include un hub integrato per la Casa Intelligente con supporto per Zigbee, Thread, Bluetooth e Matter ed è compatibile con oltre 140.000 tra videocamere connesse, luci, serrature, prese di corrente, termostati, altoparlanti intelligenti e altri dispositivi domestici intelligenti. Echo Hub supporta la connettività Internet wireless o via cavo, con un adattatore PoE (Power Over Ethernet) compatibile.

Non abbiamo una data di rllascio definitiva per l’Italia ma Amazon promette di farvi di sapere di più nelle prossime settimane. Già noto, comunque il prezzo di 199 euro. Potete prendere visione della pagina d’acquisto cliccando direttamente qui.