Apple Watch 9 e Ultra 2 piccole novità per grandi smartwatch nelle recensioni USA

Se avete già un smartwatch Apple recente allora i nuovi Apple Watch 9 e Ultra 2 potete anche evitare di comprarli: è questo il sunto della voce comune che viene dalle prime recensioni dagli USA secondo giornalisti e youtuber che hanno avuto modo di provarli in anteprima nelle ultime settimane.

Intendiamoci: le novità ci sono e piacciono pure, ma per quel che è emerso da queste prime prove non valgono l’aggiornamento, specie se quello che si ha al polso è un modello di recente generazione. Ma questo vale per qualsiasi aggiornamento iterativo: per chi non ne ha mai comprato uno, il pacchetto ora è ancora più ricco e allettante, difficile da battere dagli altri marchi. Se poi si possiede iPhone allora non c’è proprio storia.

Chi dovrebbe comprarli

Per il Wall Street Journal con uno della Serie 7 o più recente si può tranquillamente fare a meno dei nuovi, per i Serie 5 o precedenti invece comprarli ha senso perché si guadagna uno schermo più grande, diversi nuovi sensori e miglioramenti percettibili nell’uso di tutti i giorni.

Nel mezzo ci sarebbero i proprietari di Apple Watch Serie 6, per cui potrebbe essere arrivato il momento di aggiornare soltanto se la batteria comincia a non reggere più come una volta. Chi invece ha un Apple Watch Ultra sta a posto così: quei 1.000 nits in più dello schermo non farebbero così tanta differenza. Anche perché il prezzo dell’upgrade non è di poco conto.

Cos’è piaciuto e cosa no nelle recensioni Apple Watch 9 e Ultra 2

Innanzitutto va detto che il nuovo gesto del Doppio tap, piace, ma nessuno pare lo ritenga indispensabile: quantomeno in queste poche settimane di prova. Per di più fanno notare che il gesto viene riconosciuto soltanto dopo aver sollevato il braccio perché è necessario che sia prima riattivato lo schermo, il che renderebbe tutto un po’ più complicato. Ma per chi fa sport il discorso potrebbe essere diverso.

Per CNBC addirittura il commento è negativo quando si parla del nuovo widget intelligente, ma è pur vero che si tratta di un parere profondamente personale visto che il punto di partenza è che «i widget non mi piacciono», anche se tuttavia quel che non ha riscosso successo sarebbe soprattutto il sistema di apprendimento automatico che suggerisce e costruisce le serie di widget in maniera «poco utile». Ma anche in questo caso pochi giorni di prova possono non essere sufficienti per una funzione che apprende nel tempo.

Ottima invece la torcia di Ultra 2, molto più potente di quella del modello precedente: secondo CNET ora è in grado di emettere «un bagliore inquietante» in una piccola stanza buia.

Poche o nulle – dicono – le differenze tra i due processori, quantomeno nell’uso quotidiano: sarà anche più potente, ma le prestazioni appaiono pressoché identiche. L’unica funzione che sembra trarne grossi benefici è Siri, tanto che secondo CNBC fa venire voglia di usarlo di più, soprattutto per gestire attività semplici come impostare un timer o fare domande al volo rispetto all’interazione con Siri da HomePod, iPhone o altri dispositivi.

Piace poi il colore rosa, che per The Verge è «il miglior nuovo colore degli ultimi anni» per un Apple Watch, soprattutto perché rispetto al verde, che appariva effettivamente di questo colore soltanto in determinate condizioni di luce, questo rosa è rosa sempre.

Reazioni miste anche nei confronti della funzione di ricerca di precisione, analoga a quella che si può fare con iPhone per trovare gli AirTag. Fanno infatti notare che funziona soltanto se il telefono ha il chip Apple U2 UWB di seconda generazione, quindi è inutilizzabile per chi non compra iPhone 15. Anche qui questione di tempo e di che generazione di Watch si possiede.

Ma Pro e Contro delle recensioni USA contano poco per chi non ha mai avuto un Apple Watch: Apple Watch 9 e Ultra 2 puntano soprattutto agli utenti che arrivano agli indossabili Apple per la prima volta. E anche grazie ai piccoli ma importanti e costanti aggiornamenti è molto probabile che ne compreranno un’altro quando arriverà il momento di effettuare l’upgrade.

Per approfondire

Per saperne di più su Apple Watch 9 e Apple Watch Ultra 2 fate riferimento a questo articolo.