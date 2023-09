Amazon investe miliardi per AI di Anthropic, rivale di OpenAI

Amazon investirà fino a 4 miliardi di dollari nella società rivale di OpenAI chiamata Anthropic, al fine di fornire capacità di deep learning e altri servizi basati su Intelligenza Artificiale ai suoi clienti di Amazon Web Service.

Lo ha comunicato direttamente il colosso dell’e-commerce tramite un comunicato stampa ufficiale. In cambio AWS diventerà il “principale fornitore di servizi cloud” di Anthropic per addestrare e implementare i suoi futuri modelli. Si tratta del secondo grande investimento nella società, fondata da ex dirigenti di OpenAI, dopo la partnership da 400 milioni di dollari di Google con la stessa azienda.

Amazon inizierà con un investimento di 1,25 miliardi di dollari per ottenere una quota di minoranza in Anthropic, con l’opzione di aumentarla fino a un totale di 4 miliardi di dollari. Oltre a Google e Amazon, Anthropic conta tra i partner anche Salesforce, Zoom, Spark Capital e altri ancora. È interessante notare che l’accordo di Anthropic con Google non ha richiesto l’acquisto di servizi cloud dal colosso delle ricerche.

La AI di Anthropic

Recentemente, Anthropic ha presentato il suo primo chatbot rivolto ai consumatori chiamato Claude 2, accessibile tramite abbonamento, molto simile a ChatGPT di OpenAI.

Il sistema di intelligenza artificiale “Constitutional AI” di Claude è guidato da 10 principi fondamentali di equità e autonomia e dovrebbe essere più difficile da ingannare rispetto ad altri AI. Anthropic sta, inoltre, lavorando su un chatbot chiamato “Claude-Next” che dovrebbe essere dieci volte più potente rispetto ai modelli AI attuali, secondo TechCrunch.

La startup si presenta come sostenitrice di una corretta implementazione dell’Intelligenza Artificiale e ha recentemente formato un gruppo per la sicurezza AI con Google, Microsoft e OpenAI.

Modelli AI di Amazon e Anthropic

Invece di addestrare i propri modelli, i clienti di AWS potranno utilizzare i modelli di intelligenza artificiale di Anthropic tramite Bedrock di Amazon, un servizio appositamente progettato per lo sviluppo di AI. Amazon Cloud offre anche le sue applicazioni di intelligenza artificiale e, con la nuova collaborazione, spera di posizionarsi come un attore chiave nel settore.

OpenAI, supportata da Microsoft, è considerata al momento il leader nel settore e nella tecnologia dei chatbot AI, grazie al suo popolarissimo chatbot ChatGPT e al servizio di generazione di immagini DALL-E.

Amazon ha annunciato una nuova versione di Alexa in arrivo alimentata da AI in grado di sostenere vere conversazioni, comprendere e fare molto di più. Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet