Microsoft investe 10 miliardi nell’intelligenza artificiale di OpenAI

Microsoft non solo sperimenta l’integrazione degli strumenti di intelligenza artificiale di OpenAI, inclusa la rete neurale linguistica chatGTP nelle sue app di produttività Word, Excel e PowerPoint del pacchetto Office, ma la multinazionale di Windows si starebbe ora preparando a investire altri 10 miliardi di dollari per implementare strumenti di intelligenza artificiale, che stanno diventando uno degli elementi più importanti dell’informatica.

L’investimento fa parte di un round di finanziamento più ampio che coinvolge altri investitori, come riferito da Semaphor. I documenti presumibilmente inviati ai potenziali investitori indicano che la chiusura del round degli investimenti è stata fissata per la fine del 2022. Non è chiaro se l’accordo sia effettivamente completato o se persista fino al 2023.

Se dovesse andare avanti l’acquisizione di OpenAI, questa potrebbe essere valutata circa 29 miliardi di dollari. Nell’ambito dell’accordo, Microsoft riceverebbe il 75% dei profitti di OpenAI fino a quando non riprenderà l’investimento, prima di tornare a una struttura in cui Microsoft possiede il 49% di OpenAI.

Questo non sarebbe il primo investimento di Microsoft nell’azienda. Sabato è stato riferito che Microsoft aveva investito un miliardo di dollari in OpenAI nel 2019, per costruire tecnologie che potessero funzionare nei suoi prodotti. Si pensa che Microsoft voglia incorporare la tecnologia AI di OpenAI nelle sue app di produttività, fornendo agli utenti modi per scrivere al volo interi paragrafi o l’intero testo di e-mail per Word e Outlook, a partire da una breve frase scritta dall’utente.

Inoltre si pensa che, utilizzando l’apprendimento automatico per cliente con una maggiore privacy, i modelli di intelligenza artificiale potrebbero riprendere il linguaggio utilizzato dall’utente o da un’intera azienda, così da migliorare i testi suggeriti.

Microsoft ha investito un miliardo di dollari in OpenAI fondata da Elon Musk, di cui detiene alcune licenze in esclusiva: alla fine di dicembre OpenAI ha rilasciato Point-E, una AI per la modellazione 3D.